Dojemná sparťanská vzpomínka: Šury, chybíš nám. Neuvěříš, kdo je trenér

Fotbalová Sparta si za poslední dva roky prošla mnohým. Nadějným startem do ligy, slušnými výkony v Evropy i dalším marným naháněním Slavie. Máloco ale přehluší šok ze ztráty někdejšího kapitána Josefa Šurala (†28). Rudí na něj vzpomínají i po letech. „Je jasný, že odtud, kde jsi, nás sleduješ. Měl jsi Spartu v srdci a určitě ani teď nevynecháš jediný náš zápas,“ píšou mu ve vzkazu na zveřejněném na sociálních sítích.

Od stěží uvěřitelné zprávy uplynuly dva roky. Josefu Šuralovi nebylo ani 29 let, bez ohledu na to přišel v Turecku o život při dopravní nehodě. Ještě pár měsíců předtím přitom kapitánoval na Letné. A Sparta nezapomíná: „Ahoj Šury,“ píší sparťané v osobně laděné vzpomínce. „Nešlo nám na rozum, že se to fakt mohlo stát. Ale stalo...“

Během té doby se na Letné hodně změnilo, třeba nečekané obsazení lavičky. „Asi bys nevěřil, kdo nás teď trénuje! Tolikrát nám sparťanům dělal vrásky na čele, ale teď je náš, všichni věříme, že s ním na lavičce se můžeme posunout kupředu. Ty jsi právě pod ním odehrál možná nejlepší zápas v kariéře, viď? Pamatuješ přeci, jak jsi v dresu reprezentace v Holandsku obešel Van Dijka, dal jsi gól a vyhráli jsme 3:2. Nádhera,“ oznamují sparťané „nahoru“ angažování Pavla Vrby.

Dva roky od Šuralovy smrti. Čím se zapsal do historie českého fotbalu?

Rodák z Hustopečí a odchovanec brněnské Zbrojovky ale má v Praze své jihomoravské nástupce. I když je možná ani neznal. „Láďa Krejčí z Rosic, říká ti to něco? Taky se fotbal učil ve Zbrojovce a teď je z něj sparťan jako hrom.“

A rostou i další hvězdy: „Vybavíš si ještě Hložana, toho tichýho šestnáctiletýho kluka, o kterým jsi říkal, že má možná největší talent, co jsi kdy viděl? Poprvý nastoupil v poháru v Polný a oba jste tehdy dali gól. Vzpomínáš? Tak si představ, že dneska je mu osmnáct, je to nejproduktivnější hráč ligy a zrovna o víkendu dal hattrick jako nejmladší hráč v historii. Dobrá reklama pro to vaše Brno, co?“

Evropské poháry si v hlavní soutěži za Spartu Josef Šural nezahrál, na začátku angažmá ho do nich nepustilo jeho předchozí zapojení v Liberci, v poslední době se ale zadařilo a nejvíc se zaskvěl Lukáš Juliš a jeho kanonáda do sítě Celtiku.

„Ale proč ti to vlastně píšem? Vždyť je jasný, že odtud, kde jsi, nás sleduješ. Měl jsi Spartu v srdci a určitě ani teď nevynecháš jediný náš zápas. Vždycky to nevyjde, ale pokaždé se snažíme, abys z nás měl radost. Teď sníme o dalším pohárovým vítězství, tak nám drž palce. Spoustě lidem chybíš. I nám, Šury. Nikdy na tebe nezapomeneme! Tvoje Sparta.“