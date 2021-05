Hrabina po sestupu: Tolik práce to všechny stálo... Opava si zaslouží ligu

Stvrdit sestup s kapitánskou páskou na ruce asi hodně bolí, viďte?

„Strašně moc. Padá to na hlavu nás všech, co jsme v týmu a klubu. Je to naše vina, nikoho jiného. Opava si ligu zaslouží, celé město, fanoušci, mladí hráči... Mrzí mě to, protože rozdíl oproti druhé lize je obrovský. Přitom jsme po postupu měli výborný kádr, hráli super fotbal. Bohužel se to nechalo zajít až takhle daleko.“

Hodně vašich spoluhráčů se prodalo do lepších klubů, přišla podle vás adekvátní náhrada?

„Nevím... Ale myslím, že v zimě jsme posílili dostatečně, přišli kvalitní hráči. Nicméně když člověk hraje o záchranu, je to úplně jiné rozpoložení, než když se pohybujete ve středu tabulky. Pro některé to bylo nové. My jsme to znali, ale jiní kluci se s tím možná těžko sžívali. Když přišly špatné výsledky a nenaskakovaly body, začalo se to projevovat i na psychice. Do bažiny jsme se dostali sami.“

Čím?

„Je to směs všeho. Tenhle zápas to nerozhodl. Spoustu jsme jich ztratili, nedotáhli do vítězného konce. Individuální chyby, špatné výkony. Nikdy to není o jednom hráči, spíš o celém kolektivu. Podepsaní jsme pod tím všichni. Některé výkony byly fajn, ale nadřeli jsme se na góly. Už to asi nemá smysl rozpitvávat.“

Pro vás je to první sestup do druhé ligy, ale jinak už takovou zkušenost máte...

„Asi je úplně jedno, z jaké soutěže jdete dolů. Vždycky je to špatné. Tehdy jsem byl mladý, bylo mi nějakých osmnáct let. Měl jsem obrovskou motivaci se dostat zpět. Mrzí mě to, protože vím, kolik práce to všechny v klubu stálo. Cesta nahoru není jednoduchá, měli jsme to uchopit daleko lépe.“

V červnu vám končí kontrakt, co s vámi bude?

„Tohle bych dál nerozváděl, ještě jsou tři kola do konce. Bude se to teprve řešit až po sezoně.“

Ale s kým, když Opava nemá sportovního ředitele? Změny v klubu musely být v šatně téma...

„Bohužel je nešťastné, jak to dopadlo, že nemáme s kým jednat... Určitě jsme to vnímali. V klubu jsme, víme, co se tam děje. Nechtěli jsme se tím moc zabývat, ale to víte, že jsme se o tom bavili. Naše situace už byla kritická, ne-li ztracená, ale chtěli jsme pro lidi vyhrát. Už kvůli fanouškům nemůžeme sezonu jen tak dohrát. Musíme ještě pořádně zabojovat a získat nějaké body!“