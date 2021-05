Trpišovský: S Kuchtou jsme se dali na vojnu. Daněk je zajímavý

Výkon průměrný, ale tři body za výhru 1:0 si zapsal. Slávistický trenér Jindřich Trpišovský nebyl nějak zvlášť odvázaný z vystoupení své družiny v Olomouci. Ovšem daleko větší starosti měl o Lukáše Provoda, který si po čtvrt hodině hry poranil koleno. „Vypadá to na poranění postranních vazů, ale uvidíme až po magnetické rezonanci,“ podal kouč červenobílých první informaci. Po měsíci nasadil po zranění zázračného mladíka Abdallaha Simu. „Teď testujeme, co vydrží,“ podotkl Trpišovský. Mluvil i o střelci Janu Kuchtovi nebo hráčích Olomouce, kteří se mu líbí.

Jak to vypadá s Lukášem Provodem?

„Zatím to mohu vzít jen pocitově a po první prohlídce fyzioterapeutů. Nechci to zakřiknout, ale jeho stav bude snad lepší, než se zdálo. Vypadá to na poranění postranních vazů, ale uvidíme až po magnetické rezonanci.“

Bojíte se, že na vás může ještě víc dolehnout náročný program, který jste absolvovali během jara?

„Vnímáme to, proto jsme se s některými hráči domluvili, že proti Olomouci budou mít volno. Honza Bořil, Lukáš Masopust a Petr Ševčík zůstávali z těchto důvodů doma. Lukáš Provod byl nemocný, po nějaké době nastoupil v základní sestavě. Sám chtěl jet a hrát, protože nás pak čeká finále poháru a vyvrcholení ligy. Pak je EURO, kde byla pravděpodobnost, že pojede. Má za sebou velký herní výpadek, který sám cítil. I proto chodil na hřiště proti Plzni nebo Spartě jako střídající hráč, neměl ještě fyzicky na to, aby hrál celé utkání.“

Proč střídal po prvním poločase Nicolae Stanciu?

„Po faulu Gonzáleze mu začal natékat kotník, o půli už se moc nemohl na tu nohu postavit. Sám Nico chtěl pokračovat, my ale nechtěli riskovat případné zhoršení stavu, i když byl v první půli spolu s Kuchtičem (Kuchtou) naším nejnebezpečnějším hráčem. Zatím to vypadá jen na pohmožděný kotník.“

V průběhu druhé půli nastoupil po měsíci Abdallah Sima. V jaké je kondici?

„Těžko říct. Trénoval individuálně, s týmem je asi čtvrtý den. Měl zánět v tříslech, vůbec nemohl zatěžovat spodní polovinu těla. Když se z toho dostal, nemohl kopat do míče. Teď testujeme, co vydrží. Postupně ho budeme připravovat, aby byl za týden schopný odehrát větší část zápasu.“

Rozhodl Jan Kuchta. Má hodně povedenou sezonu, že?

„Jeho přínos vnímám obrovsky po všech stránkách. Má ke třiceti bodům za necelou sezonu, to je skvělé číslo, za které by se nestyděli žádní útočníci na světě. Je důležité, že má body, je ale taky hodně komplexní hráč, pomáhá nám při výstavbě hry a pokrytí míčů, má velkou herní inteligenci. Navíc je to bojovník, vždy to s ním není úplně jednoduché, takového jsme si ho ale brali. Dali jsme se s ním na vojnu, tak ji vedeme, což ale myslím v dobrém. Je to emoční hráč a člověk, což jemu i nám na hřišti hodně pomáhá. Na druhou stranu si myslím, že se vše pořád ještě trochu učí, je prvním rokem ve velkém klubu jako útočník číslo jedna. Pracujeme trochu na vyrovnanosti jeho výkonů, hraje náročným stylem a je sám terčem mnoha soubojů a zákroků. Není pro něj proto jednoduché opakovat výkony, typologicky podobného útočníka ale nemáme.“

Nastoupili jste proti Olomouci, z níž se vám líbí brankář Aleš Mandous a mladý záložník Kryštof Daněk, že?

„Ano, líbí se mi oba. Mandyho (Mandouse) znám ještě, když byl v dorostu, nastupoval proti týmům, které jsem trénoval. Typologicky mám takového brankáře rád. A Kryštof (Daněk) je zajímavý mladý hráč, který vyniká ve svých kategoriích. Oba jsou šikovní.“

Jaký zápas to v Olomouci byl?

„Podali jsme průměrný výkon, neodehráli jsme moc dobrý zápas. Špatně jsme do něj vstoupili, hůře jsme se pohybovali a nedokázali jsme se tolik prosazovat v kombinaci. Sigma byla živější, dravější a hladovější, u všeho byla dříve. My jsme nebyli moc kompaktní a ve druhém poločase jsme dělali i chyby v defenzivě, na druhou stranu jsme byli nebezpečnější dopředu, bohužel jsme ale dlouho neproměňovali šance. Postupem času jsme se i díky střídáním dostali více do hry, nevyhověli jsme si ale ve finální fázi a pomohli jsme si až standardní situací. Sigma už toho měla v té chvíli plné zuby a zápas jsme i díky ubráněným standardním situacím nakonec vyhráli.“