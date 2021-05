Vyplácí se luxus Deli? Možná bere ligu na lehkou váhu, říká Jiránek

Slávisté v čele se svým bossem Jaroslavem Tvrdíkem ho mají rádi, titulují ho Titán. Dokonce z něho udělali nejlépe placeného fotbalistu FORTUNA:LIGY, byť se vrátil jen na hostování z Brugg. Stálo to za to? Jak si dosud vedl? „Nebyl to nejlepší půlrok, dělal chyby,“ hodnotí bývalý reprezentační stoper Martin Jiránek. Ve videorozhovoru rozebírá jeho výkony, ale i okolnosti, za jakých by mohl v Edenu zůstat.

Podle kvalifikovaného odhadu deníku Sport získal Deli v Edenu gáži ve výši 2,7 milionu korun měsíčně. Daleko za ním je sparťanský kapitán Bořek Dočkal (odhadem 1,4-1,6 milionu korun) a další hráči, jejichž plat by se měl pohybovat v rozmezí 1,2 a 1,35 milionu korun. Slavia přitom Deliho využívala jen na záskok, respektive když odpočíval nebo nebyl k dispozici jeden ze stabilní dvojky Ondřej Kúdela – David Zima. Čtvrtým do party byl při zranění Davida Hovorky Taras Kačaraba hostující z Liberce.

Deli podle Jiránka na jaře neoplýval žádnou velkou jistotou. „Nevím, jestli to nebylo ztrátou koncentrace, že už bral českou ligu na lehkou váhu,“ přemýšlí bývalý obránce, který prošel vedle české i italskou, anglickou a ruskou ligou. Do jeho dojmu zapadá i zaváhání, kvůli kterému Slavia ztratila naposledy dva body s Karvinou. Deli nezpracoval v závěru míč a hosté vyrovnali.

Z mnoha stran se nicméně sbíhají informace, že by rád ve Slavii zůstal. A i klub má o něho zájem, byť podmíněný. „Bavíme se o tom, že by Simon zůstal,“ připustil po duelu s Karvinou kouč Jindřich Trpišovský. „Situace na stoperu je zamotaná,“ dodal zároveň. Existuje totiž několik proměnných. To, zda zůstane v původní výši „mezinárodní“ trest pro Kúdelu. Termín návratu Hovorky, což vypadá na druhou polovinu podzimu. Delší absence Zimy očekávanou nominací na EURO. A v neposlední, ba v první řadě to, zda se Slavii povede získat Gambijce Sheriffa Sinyana z Molde.

„I podle toho se naše rozhodování bude odvíjet,“ řekl Trpišovský. Jde tu i o Kačarabu, navíc na hostování v Mladé Boleslavi je Ladislav Takács využitelný ve středu obrany. „Simon má kontrakt v Bruggách a je pro nás hodně vysoký,“ netají kouč. Vyplatil by se tedy Deli Slavii, kdyby zůstal třeba v pozici třetího čtvrtého stopera? „Čeká ji hodně zápasů a boj o základní skupinu Ligy mistrů, takže by vytížení měl,“ připomíná Jiránek. „Spíš je otázkou, jak by sám tuhle pozici nesl,“ dodává někdejší reprezentanta a prozrazuje, na koho by sázel sám.