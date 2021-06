Rodinná pouta v Brně. Šádek dostal nabídku, s bossem chtějí Kotala

Je to tak. Spojení Adolfa Šádka a Zbrojovky Brno je pevné a v blízké budoucnosti by se měla spolupráce stát oficiální. A to v momentě, kdy majitel Viktorie Plzeň prodá klub ze západu Čech. Pak bude „volný“ pro práci v Brně, kde má přítelkyni. Dceru Václava Bartoňka, momentálního většinového vlastníka klubu.

Informace, které běží fotbalovým zákulisím celé jaro, potvrdil samotný boss Zbrojovky. Šestačtyřicetiletý Šádek vidí v Brně velký a nevytěžený potenciál. Na rozdíl od Plzně, která už má vrchol nejspíš za sebou. Tohle si umí dobře spočítat a chystá se na novou výzvu. „Je pravdou, že již delší dobu konzultuji věci, spojené s fotbalovou problematikou, s Adolfem Šádkem, kterého považuji za zkušeného odborníka. Také obdržel nabídku na bližší spolupráci se Zbrojovkou, čemuž v současné době brání jeho povinnosti, spojené s klubem FC Viktoria Plzeň. Tuto spolupráci si dovedu představit, ale chápu, že dojít ke konečnému rozhodnutí je pro něj komplikovaná, velice složitá cesta,“ uvedl v dnešním prohlášení Bartoněk, jenž se nemíní vzdát celého svého podílu. „Chci novému partnerovi pomoci v orientaci ve specifickém prostředí.“

Rád by svému následníkovi pomohl se zorientovat a připravit jej na vše, co je s řízením Zbrojovky spojené. „Jsem i její obrovský fanoušek, který má ke klubu i k Brnu silný vztah. Nemůžu a vlastně ani nechci klub prodat jedním podpisem a zpřetrhat veškeré vazby. Chci Zbrojovce nadále pomáhat nejlépe, jak jen umím, chci nového partnera provést všemi útrapami, se kterými se potýkám a také těmi, se kterými jsem se musel vypořádat po divoké době ze začátku tisíciletí,“ uvedl Bartoněk, jenž je podle mnoha fanoušků „žábou na prameni“.

„Svou“ Zbrojovku však jen tak neopustí. Láká ho vytvořit silné duo se Šádkem. Něco jako rodinná pouta. Plzeňský boss by se měl v budoucnu stát spolumajitelem slavné značky, kterou letos opět potkal pád do druhé ligy. „Díky potenciálnímu příchodu nového partnera by se mi uvolnily kapacitní možnosti pro aktivity spojené s projektem Nový stadion, který město Brno nutně potřebuje,“ podotkl Bartoněk, jenž klub za svou osmiletou éru oddlužil.

Sportovní úspěchy však nepřišly. „Velmi mě mrzí, že se neustále v některých médiích objevují ničím nepodložené informace o Zbrojovce jako strádajícím klubu. Z hlediska hospodaření je zdravá. Nyní bychom chtěli nastartovat éru, jejímž cílem je okamžitý návrat do první ligy, příchod kvalifikovaného partnera a nový stadion. Brno je druhé největší město a nejvyšší soutěž by měla být samozřejmostí. Podmínky v klubu jsou prvoligové, rozpočtově patříme určitě do horní poloviny první ligy. Zbrojovka zřejmě potřebuje nový impulz a začít znovu. I proto vedeme konzultace s portfoliem odborníků, v němž je i pan Šádek. Každopádně chceme Zbrojovku dostat hned v příští sezoně zpět mezi elitu.“

Za tímto účelem byl sportovnímu manažerovi a hlavnímu trenérovi stanoven rámec zásahů do hráčského kádru. „Po skončení sezóny jsme byli nuceni si vyhodnotit úroveň kádru. Z tohoto titulu dojde v letní přestávce k potřebným změnám, aby se cíl okamžitého návratu do nejvyšší soutěže podařilo naplnit. O těchto změnách budeme informovat v momentě, kdy budou definitivně dotaženy,“ řekl sportovní manažer Tomáš Požár.

Ten má ve funkci podle informací iSport.cz skončit. Stejně jako kouč Richard Dostálek. K těmto interním záležitostem, v nich má mít důležité slovo Šádek, se dnes Bartoněk nevyjádřil.

Už nyní má Šádek v Brně důležité slovo. Je prvním poradcem Bartoňka, který na něj dá. I v otázce trenéra pro příští sezonu. Podle informací Sportu se měl Šádek už dříve vyjádřit, že si nepřeje pokračování hlavního kouče Richarda Dostálka. Pro těžký boj o rychlý návrat mezi elitu si žádá někoho zkušenějšího. Přednost dostane některé ze zavedených trenérských jmen. Šedesátnici vpřed! Buď sáhne Brno po Bohumilu Páníkovi anebo, což je nyní reálnější, prý dojde na comeback Václava Kotala!

Jeho odchod v létě 2016 označil Bartoněk za chybu. „Zpětně vím, že jednání jsem nevedl pragmaticky a s čistou hlavou. Tehdy jsem preferoval širší zapojení našich mladých hráčů. I proto jsem dal na rady brněnského fotbalového prostředí a angažoval trenéra Habance. S odstupem času vím, že to byla systémová chyba,“ litoval Bartoněk. Pokud má stejný názor Šádek, nemuselo by Kotalově návratu nic stát v cestě. Po konci ve Spartě je osmašedesátiletý expert bez angažmá. Jistě by bral novou šanci na jihu Moravy jako zadostiučinění.