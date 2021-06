Karviná: talent se bude učit od Papy. Snem jsou návraty bývalých opor

Tři odchody (Ostrák, Janečka, Mazáň) už jsou jisté, další (Haša, Dramé...) budou brzy zřejmě následovat. Proto je plán Karviné jasný: kvalitně doplnit kádr.

„Jednáme s několika hráči a děláme všechno pro to, aby mohli na začátku přípravy být tady s námi. Ale určitě to neznamená, že by všichni přišli se startem přípravy a později už nic. Tak to nebude,“ oznámil sportovní ředitel Lubomír Vlk na klubovém webu.

Trenér Jozef Weber byl o něco konkrétnější. „Rádi bychom přivedli levonohého hráče a doplnili každou řadu. Bude potřeba například v útoku pomoct Michalu Papadopulosovi, proto sháníme typologicky podobného, ale mladšího hráče, který by se učil.“

Tím se stane devatenáctiletý Antonín Svoboda ze Salcburku, pro kterého byla cesta do tamního áčka tak klikatá, že se raději rozhodl podepsat tříletý kontrakt v MFK. Potřebuje vytížení.

Zmíněným levákem neměl být olomoucký Michal Vepřek, jehož Slezané lákali dříve, ale opavský kapitán Jan Žídek. Transfer však zhatil přetržený zkřížený vaz v koleni z konce sezony. Místo setrvání v elitní soutěži tak čeká zkušeného obránce dlouhá rekonvalescence a pak snad opětovný boj o postup.

Úplnou díru na levé straně však Karviná nemá, třicetiletému Lukáši Bartošákovi totiž klub po povedeném ročníku (tři góly, čtyři asistence) díky opci prodloužil kontrakt i o příští sezonu.

„Podle mě odehrál jednu ze svých nejlepších sezón v kariéře,“ pochválil beka či záložníka Vlk.

Weber je znám tím, že nad oblíbenci, kteří se mu vyprofilují v tahouny, rád drží ochrannou ruku. Podobně jako Jaroslav Šilhavý spoléhá na to, že dlouhodobá důvěra funguje.

„Víte, že já nemám rád, když se mužstvo hodně mění. Musí být vidět nějaká systematická práce, hráčům je potřeba věřit.“

Proto nepřekvapí, že by rád přivedl zpátky produktivního špílmachra Lukáše Budínského, jenž ze Slezska před dvěma lety zamířil do Mladé Boleslavi. V jejím dresu už nastřílel patnáct ligových branek a přidal osm nahrávek.

Byť pod Karlem Jarolímem jeho pozice oslabila a za rok mu končí smlouva, nebudou se ho chtít Středočeši zbavit jen tak. Pod cenou už vůbec ne.

Navíc je tu ještě další vážný zájemce: Jablonec. „Peltovi po odchodu Roberta Hrubého chybí střeďák. Budínského má na seznamu hodně vysoko, bude se jednat,“ potvrdil zdroj.

Karvinští se vyptávali i na Filipa Panáka, dalšího bývalého hráče. Šikovný univerzál, jenž kvůli vážnému zranění odehrál poslední ligový zápas před dvěma a půl lety, by však měl zahájit přípravu ve Spartě. A až potom se uvidí.

Kontakt měl proběhnout také okolo slávisty Michala Berana, ten nicméně zůstane v Čechách. Když ne v Edenu, tak na hostování v „dojezdových“ klubech.

Posilou do útoku by se mohl stát brněnský Jan Hladík, o něhož se však nezajímá pouze MFK, ale i Zlín se Slováckem.

O místu v kádru zabojuje dvojice návratilců, Daniel Stropek s Martinem Vlachovským, i odchovanec Jan Holzer, mladší bratr Daniela z Baníku.

PLÁN PŘÍPRAVY MFK

21. června: zahájení

26. června: Karviná-Trenčín (bude upřesněno)

3. července: Opava-Karviná (bude upřesněno)

5. – 10. července: soustředění v polské Ustroni

7. července: Sosnowiec-Karviná (bude upřesněno)

10. července: Tychy-Karviná (bude upřesněno)

17. července: Karviná-Ružomberok (bude upřesněno)

24. července: start FORTUNA:LIGY