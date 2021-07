ČT bez ligy v otázkách a odpovědích: může se to změnit? A co Bosák?

Diváci budou fotbalovou ligu sledovat od příští sezony pouze na O2 • FOTO: Koláž iSport.cz Je to definitivní ústup ze zápasu o ligový fotbal na obrazovkách. Ještě v minulé sezoně Česká televize mohla vysílat jedno utkání v každém kole FORTUNA:LIGY. A to díky dohodě s O2 TV, která drží vysílací práva. Od ročníku 2021/22 však utkání z veřejnoprávní stanice zmizí docela. Další novinkou je, že O2 TV uplatnila opci i na dva další ročníky a bude nabízet ligu až do sezony 2023/24. Poskytovat jeden zápas veřejně dostupnému kanálu už nemusí. Ale v budoucnu může... Server iSport.cz přináší základní otázky a odpovědi, které s aktuálním televizním děním souvisejí.

Proč už nebude liga na ČT? Veřejnoprávní stanice se na rozdíl od minulých let nedohodla na sublicenci s O2 TV, jež je od roku 2018 držitelem vysílacích práv. Důvodem mají být vysoké náklady a zároveň finanční tlak zvenčí. „Česká televize měla o koupi práv samozřejmě zájem. Při rozhodování o tom, jak vysokou cenovou nabídku může učinit, ale musí přihlížet k současné situaci,“ uvedla ČT ve svém prohlášení. Co to znamená konkrétně? Na Kavčích horách se připravují na to, že nejspíš přijdou o možnost částečného odpočtu DPH, což vyčíslili na roční ztrátu 300 až 350 milionů korun. „Rovněž příjmy z televizních poplatků se od roku 2008 nenavyšují, na rozdíl od ceny všech sportovních práv,“ upozornila ČT. To vše v situaci, kdy čelí silnému tlaku z části politické scény. Fotbalovou ligu diváci uvidím v televizi pouze na O2 • Foto Profimedia.cz

Proč přišla O2 TV o povinnost podělit se? V neprospěch ČT hrál zásadní faktor: soukromá stanice už nemá povinnost poskytovat jeden zápas kola volně šiřitelnému kanálu. To byla v červnu 2018 podmínka při podpisu smlouvy na čtyři sezony (s dvouletou opcí) se společností Pragosport, jíž práva prodala Ligová fotbalová asociace (LFA). Jenže pozor: navzdory všeobecnému očekávání onen závazek kontrakt nekopíroval, platil jen po tři ročníky. „Povinnost poskytovat jeden zápas volně šiřitelnému kanálu trvala tři sezony,“ potvrzuje mluvčí O2 TV David Solnař. „Nyní jsme se rozhodli, že pro sezonu 2021/2022 budou všechna utkání výhradně na O2 TV Sport a O2 TV Fotbal. Chceme tento model vyzkoušet, lépe se nám bude pracovat s novým vysílacím formátem, věříme, že to pro diváky bude atraktivnější podívaná,“ vysvětluje. Je tu ovšem i jiná souvislost: od července už v servisu O2 TV nebudou kanály skupiny AMC, tedy i Sport 1, Sport 2 a Sport 3. To znamená zvýšený důraz na další obsah. Šéf O2 TV Marek Kindernay • Foto Barbora Reichová/Sport

Snažila se Česká televize dost? Podle informací Sportu dala ČT vyšší nabídku než minule, přičemž dílem se takové obchody řeší i poskytnutím reklamního prostoru ve vysílání. Vedení O2 TV také návrh nemělo jen tak shodit ze stolu, ale zabývalo se jím zevrubněji. I tak ale nakonec řeklo Ne. A dle očekávání navíc uplatnilo opci na vysílací práva i na sezony 2022/23 a 2023/24. Otázkou je, zda nemohla ČT situaci předejít snahou sjednat si s O2 TV víceletý kontrakt, tj. včetně následující sezony. Na což jsou samozřejmě vždy potřeba dva. Takto se v každém případě podmínky poskytnutí sublicence projednávaly každý rok znovu. Nabízí se také spekulace, zda by Česká televize přece jen nenašla v rozpočtu na ligový fotbal peníze, pokud by změnila svou dramaturgii a priority, i na úkor menšinových, až naprosto marginálních sportů a programů. Nebo kdyby měl fotbal takové postavení a zastání jako hokej... Sešívaní si převzali pohár! Oslavy v Edenu jsou v plném proudu

Může se liga na volně přístupný kanál vrátit? Vyloučeno to není. Je to ovšem zcela na vůli, záměrech a kalkulacích O2 TV, protože ji k tomu nic nenutí. „Zda zůstane kompletní FORTUNA:LIGA výhradně na O2 TV Sport a O2 TV Fotbal i ve všech zbývajících sezonách do roku 2024, bude záležet čistě na našem obchodním a strategickém rozhodnutí,“ uvedl na dotaz serveru iSport.cz mluvčí Solnař. Nejdůležitější proměnnou bude celková ekonomická situace, počet platících diváků či třeba další vývoj, pokud jde o práva na vysílání Ligy mistrů. Sečteno podtrženo: O2 TV by musela usoudit, že se jí vyplatí pustit jedno z utkání za zajímavé peníze. A pěkně „na ruku“. ČT by tedy za určitých okolností opět měla šanci, pokud by dokázala najít potřebný balík. A pak jsou tu i další free-to-air kanály, přičemž jeden se definitivně začlení do konglomerátu vlastněného skupinou PPF. Ta totiž k O2 TV přidala kolos v podobě TV Nova. Už dříve se tedy spekulovalo o tom, že se obě stanice mohou o vysílání ligy podělit. Nova má ovšem i dva placené sportovní kanály a dříve se vyjádřila, že F:L pro ni není téma. To ji však vlastnila společnost CME. Ke strategii v tomto směru se zatím nikdo konkrétněji nevyjádřil. Obecný problém je, že český trh je v tomto směru příliš malý. Kameraman O2 TV v roušce při zápase Teplice - Liberec • Foto ČTK/Hájek Ondřej

Můžou zatlačit LFA a sponzoři? Volně dostupnému zápasu by vedle atraktivní finanční nabídky pro O2 TV mohl napomoci hlas největších sponzorů ligy, kteří by stáli o to oslovit širší okruh diváků. To však není pravděpodobné. Generální partner ligy, sázková kancelář Fortuna, vyjádřil už loni ústy svého ředitele Davida Vaňka s televizní prezentací spokojenost. „Vnímáme to tak, že O2 svou práci dělá dobře,“ řekl pro iSport.cz. Podobné je to i s Ligovou fotbalovou asociací. „Jsme velmi rádi, že FORTUNA:LIGA se stala žádaným produktem a láká stále rostoucí zájem televizních diváků, díky čemuž se O2 rozhodlo uplatnit opci. Je to pro nás a ligové kluby důkaz stability i dobrý signál do budoucna,“ prohlásil předseda LFA Dušan Svoboda. Ten ostatně předpokládá další „odstředivý vývoj“. „Cestou budoucnosti je zvyšování hodnoty práv novými formami šíření digitálního obsahu,“ řekl dříve. Hodně bude záležet na záměrech miliardáře Martina Hájka, zakladatele a většinového majitele poskytovatele sportovních výsledků Livesport, jenž koupil Pragosport. Tedy společnost, která získala televizní práva na ligu od LFA a dále je přeprodává. Už se hovořilo o plánech, že by si diváci prostřednictvím „mikroplateb“ mohli koupit jen ty zápasy, které je zajímají. Šéf LFA Dušan Svoboda • Foto Barbora Reichová (Sport)

Zůstane na ČT komentátor Bosák? Je nezaměnitelným hlasem České televize, ale teď bude méně slyšet. Už loni při tom perspektiva, že ČT přijde o ligu, budila obavy o další setrvání populárního komentátora Jaromíra Bosáka na Kavčích horách, kde má externí smlouvu. Alespoň jeden zápas F:L měl být údajně podmínkou jeho setrvání, hodlal vyčkat na to, co bude po mistrovství Evropy. Co říká muž, který má i vlastní projekty a spolupracuje s jinými médii, nyní? „Je to pro mě nová zpráva,“ reaguje na informaci, že všechna utkání budou už jen výhradně na O2 TV. A pak napodobí fotbalisty, o jejichž přestupu se spekuluje: „V téhle chvíli to vůbec neřeším, jde to úplně mimo mě. Vůbec se tím nezabývám, je EURO. Možná se tím budu zabývat za čtrnáct dní...“ Jaromír Bosák je v Česku považovaný za jedničku mezi fotbalovými komentátory • Foto Jaroslav Legner (Sport)