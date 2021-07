Vrba: Vrchol nás čeká hned na začátku. Panák plnohodnotně patří do kádru

Stojí přímo na forhontu. K Pavlu Vrbovi se upínají zraky a naděje vedení i fanoušků Sparty. Zkušený trenér má být tím, kdo vrátí ambiciózní mančaft z Letné zpátky na českou špičku. A samozřejmě znovu po roce i do Evropy. „Na jaře jsme ukázali, že kvalitu máme. Teď na to chceme navázat,“ velí kouč.

Jak hodnotíte průběh letní přípravy?

„Asi jste poznali, že jsme přípravu měli stupňovanou. Začínali jsme s více tréninky a hráli proti slabším soupeřům. V posledních utkáních už jsme měli soupeře na úrovni mužstev Evropské ligy. To nám ukázalo věci, které musíme zlepšit.“

Týká se to hlavně defenzivní činnosti mužstva?

„Úplně bez chyb to samozřejmě nebylo. Je pravda, že hlavně v defenzivě jsme měli mezírky, které musíme zacelit. Věřím, že se nám to povede do startu sezony, který pro nás bude tak trochu vrcholem. Čekají nás nejdůležitější zápasy, začátek je pro nás ohromně důležitý.“

Jste spokojený s kádrem, se kterým už v úterý ve Vídni vykopnete novou sezonu?

„Po konci sezony jsme s Tomášem Rosickým o složení mužstva hodně mluvili. Prioritou bylo udržet hráče, kteří na jaře ukázali kvalitu. Jsem rád, že se to i povedlo. Koupili jsme dva vytipované fotbalisty. Uvidíme, jak to Pešek s Höjerem všechno zvládnou. Tým na jaře prokázal, že kvalitu má. Teď chceme ukázat, že ty výsledky nebyly náhodné.“

Kompletní přípravu absolvoval i uzdravený stoper Filip Panák. Je na sezonu plně připravený?

„Panák prošel obdobím, které pro něj nebylo vůbec jednoduché. Měl velké problémy. Když jsem do klubu přišel, tak se ještě léčil. Absolvoval celou letní přípravu, na sezonu je připravený. Považuju ho za plnohodnotného člena kádru. Bude rozhodovat jeho forma, zdravotně je úplně v pořádku.“

Jak velkou je komplikací, že se reprezentanti k týmu připojili defakto až v závěru přípravy?

„Pešek a Hložek už se zapojili se vším všudy. I když měli kratší dovolenou, tak Sparta má před sebou cíle, které byly jasně specifikovány. Neměli tak dlouhé volno, jak by si asi představovali, ale určitě s tím neměli problém. Chtějí být v týmu a pomoct mu. Čelůstka přijel z mistrovství Evropy zraněný. Momentálně se doléčuje. Doufejme, že se příští týden zapojí do přípravy s mužstvem.“

Počítáte napevno s útočníky Matějem Pulkrabem a Václavem Drchalem, kteří se po minulé sezoně vrátili z hostování?

„Sparta má spoustu zajímavých ofenzivních hráčů. U této dvojice je navíc obrovská výhoda, že mají zajímavý i věk. Vzhledem k stanoveným cílům chci mít tyhle hráče v kádru a doufám, že je na podzim využijeme se vším všudy.“