Finální zbrojení Slavie: Krmenčík se zádrhelem, na stopera druhá volba

Byla to poměrně dlouhá sága. Kolem útočníka Brugg Michaela Krmenčíka našlapovala i Sparta, kde teoreticky mohl oživit spolupráci s trenérem Pavlem Vrbou z Plzně. Urostlý reprezentant však z Belgie míří do Slavie.

„Máme o něj zájem, vychází to z pevného přesvědčení trenérského týmu, že má Slavii co nabídnout,“ potvrdil nedávno pro klubovou televizi šéf klubu z Edenu Jaroslav Tvrdík.

Licitace o peníze s Bruggami, kde Krmenčík štěstí nenašel, se blíží ke konci. Podle informací deníku Sport se osmadvacetiletý útočník upíše mistrovi. Představen by mohl být už ve středu. Možný zádrhel? Belgický klub svým způsobem vnucuje Slavii i stopera Simona Deliho, o nějž však český mistr moc nestojí.

„Pokud to bude schůdné, budeme rádi, když to dopadne. Věříme, že je v něm potenciál, který ještě úplně neprokázal. Znám ho od osmnácti let. Chtěl jsem ho už jako mladého do Viktorky Žižkov, pak byl na spadnutí jeho přestup do Liberce, ale nakonec zůstal v Plzni. Útočníků dostupných pro český trh moc není,“ komentoval slávistický trenér Jindřich Trpišovský možný příchod vyhlédnutého forvarda v průběhu letní přípravy.

Krmenčík odešel z Plzně do Brugg v lednu 2020, vydržel tam rok. Na jaře hostoval v řeckém celku PAOK Soluň, kde se mu docela dařilo, vstřelil tam devět gólů, pomohl i k triumfu v domácím poháru. Na EURO naskočil do čtyř utkání, ale na trávníku strávil dohromady jen čtyřiašedesát minut. Momentálně je ale lehce zraněný a je otázkou, kdy by se mohl zapojit do plného tréninku.

Stoper pro Slavii: druhá volba

Tuzemský vládce našel řešení i na stoperské pozici, i když ne vysněné. Tím bylo angažování gambijského reprezentanta Sheriffa Sinyana z norského Molde. Jednání ale nevedla k dohodě.

Do Edenu by měl dorazit jiný střední obránce ze severu Evropy: Aiham Ousou ze švédského Häckenu. Ve Švédsku píší některá tamní média, že přestup je dohodnutý. Deník Sport má rovněž informace o tom, že obchod dospěl do zdárného konce.

Je otázkou, jestli bude Ousou okamžitě platným hráčem, na jaře totiž hostoval v druholigovém celku GAIS Göteborg. Patří do kádru švédské jednadvacítky.

Slavia potřebuje vyztužit defenzivní vozbu, protože Simon Deli se vrátil do Brugg a Ondřej Kúdela bude ještě v evropských pohárech stát kvůli trestu za údajnou rasistickou urážku směrem ke Glenu Kamarovi z Rangers v osmifinále Evropské ligy. Kúdela bude absentovat ještě ve třech zápasech, tudíž ve 3. předkole Ligy mistrů proti vítězi duelu mezi Ferencvárosem a Žalgirisem Vilnius nenastoupí.