„Vyhnanec“ Conde (ne)vzpomíná na Afriku. Sledoval ho i Trpišovský

Čtvrt roku byl bez fotbalu. Zrovna v době, kdy stoupal nahoru, možná až k přestupu do Sparty, Slavie či ciziny. Najednou střih, Cheick Conde (21) trénuje v Guineji s týmem FC Sequence a neví, co s ním bude. Vrátí se do Evropy? A kdy? Na začátku července přišlo vysvobození a aférka s vyhoštěním z Česka kvůli propadlému pasu se stává úsměvnou vzpomínkou. „Radši bych na minulost zapomněl,“ přiznal záložník Zlína, jenž v neděli zvládl hodinu proti Slavii.