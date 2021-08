Koller: Plzeň ještě neodepisujte. Co chybí Spartě a co by udělal s Kolářem?

První porážka do té doby suverénní Plzně, nečekaná remíza Slavie v Karviné i těsná výhra Sparty, která se vrátila na první místo. Takové bylo 6. kolo FORTUNA:LIGY, poslední před zářijovou reprezentační přestávkou. „Čelo tabulky je hezky vyrovnané. I tohle napovídá, že bitva o titul může být napínavější než v předchozích sezonách,“ těší historicky nejlepšího střelce české reprezentace Jana Kollera, ligového experta iSport.cz a deníku Sport. V zamčené části rozhovoru mluví o složité situaci plzeňského trenéra Michala Bílka, o nezvykle propustné obraně mistrovské Slavie či o tom, co ještě chybí vedoucí Spartě.

Začněme u Plzně, která po pěti vítězstvích v pěti kolech překvapivě padla na půdě nováčka z Hradce Králové. Napadlo by vás to před zápasem?

„Kdepak, bylo to pro mě překvapení kola. Na výkonu Plzně skoro není co hodnotit, tenhle zápas se jí vůbec nepovedl. Podprůměrný výkon. Viktoria absolutně nebyla ve hře, nebyla schopná dostat soupeře pod tlak a vypracovat si šanci. Hradci to hodně ulehčila: kdyby nepadl krásný Radův gól, bylo to utkání na 0:0.“

Hradec Králové - Plzeň: Rada nádherným obloučkem od břevna překonal Staňka! 1:0

Jak moc mohlo Plzeň poznamenat vyřazení v play off Konferenční ligy? Odveta proti CSKA Sofia navíc šla do prodloužení, hrálo se sto dvacet minut.

„Možná na Plzeň padla deka. Po prvním zápase se Sofií měla náskok 2:0 a asi nikdo nečekal, že by mohla vypadnout. Jenže se to stalo, navíc po hořkém gólu z konce prodloužení. Vyřazení z poháru plus dlouhé cestování mohlo na hráčích zanechat stopy. Přesto bych od nich proti Hradci čekal větší kreativitu, hlavně v záloze.“

Co ještě vám v plzeňské hře chybělo?

„Směrem dopředu Viktoria předvedla zoufale málo. Na útočníka Chorého létaly jen nakopávané míče, byl to nudný stereotyp. Po dlouhé době naskočil záložník Kopic, ale ani on se do hry pořádně nedostal.“

Začíná reprezentační pauza, bude prostor na změny. Co se podle vás v Plzni stane?

„Se změnami se začalo už dřív, v minulém týdnu přišel záložník Sýkora. Proti Hradci střídal zajímavé a slabší momenty, ale z dlouhodobého hlediska si myslím, že by Plzni mohl pomoct. Jinak samozřejmě můžou přijít odchody, protože klub je bez pohárů a tedy i bez zajímavých příjmů.“

Prvním odchodem může být přestup stopera Jakuba Brabce do Řecka.

„Jasně, kádr se trochu zredukuje a dostane tvar. Pokud Plzeň v následujících týdnech dobře tým poskládá a vyladí, může zdatně konkurovat Spartě i Slavii. Navíc se může soustředit jen na ligu, což by mohla být klíčová výhoda.“

Zažívá plzeňský trenér Michal Bílek osudové dny? Už v příštím kole do Štruncových sadů dorazí neporažená Sparta.

„Musí dát tým přes reprezentační přestávku dohromady