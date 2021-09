Dopálený Rada sjel sudího: Dvanáct karet? Já bych nevydržel ani minutu

Zápasy na Spartě, ty jsou pro Petra Radu speciální. Ten nedělní si musel užít, Jablonec si totiž ze stadionu velkého favorita odvezl cenný bod za remízu 1:1. Nebyl by to ovšem zkušený kouč, kdyby po závěrečném hvizdu nevyšponoval emoce. Tentokrát to odnesl hlavní sudí Pavel Orel. „Rozhodčí v takovém zápase rozdá dvanáct žlutých karet. Dvanáct! Nebylo to záludné utkání, to se na mě nezlobte. Já bych v takovém utkání nevydržel ani minutu. Fotbal je kontaktní sport, abychom dostali osm karet, to už jsme někde jinde,“ běsnil Rada.

Neměl jste v úvodu utkání obavu, aby pro vás utkání na Spartě neskončilo výpraskem?

„Je pravda, že se nám vstup do zápasu nevyvedl. Obligátně brzo jsme dostali branku, nebyli jsme důrazní. Inkasovat na Spartě ve čtvrté minutě… Uff. Do dvanácté minuty jsme byli pasivní. Jako bychom se báli, i když nevím čeho.“

Pak se vám ale povedlo obraz hry narovnat. Čemu to přisuzujete?

„Od pětadvacáté minuty už jsme byli vyrovnaným soupeřem. Do druhého poločasu jsme chtěli být aktivní. Myslím, že jsme domácí do ničeho moc nepustili, zlobil nás jen Hložek, který je vynikající. Hrozili jsme z brejků, dobře drželi balon, byli jsme pevní v soubojích. Bodu si cením, kor ze Sparty. Odehráli jsme slušné utkání. Jedna věc mi ale nedá…“

Sem s ní!

„Rozhodčí v takovém zápase rozdá dvanáct žlutých karet. Dvanáct! Nebylo to záludné utkání, to se na mě nezlobte. Já bych v takovém utkání nevydržel ani minutu. Fotbal je kontaktní sport, abychom dostali osm karet, to už jsme někde jinde. Nechápu to, jakýkoli souboj a už je prst v uchu a díváme se, jestli to není na vyloučení. Lidi se na tohle nebudou dívat, protože z toho nic nemají. Štve mě to kvůli fotbalu.“

Neměl jste obavu, že utkání nedohrajete v plném počtu?

„Samozřejmě, hráčům jsem to říkal. Jste na Spartě, můžete se dostat pod tlak. A my jsme pomalu s celým týmem na hraně vyloučení. Před hráči jsem smeknul, že to uhráli. Některé fauly na žlutou kartu nebyly. Vím, že je pan Orel dává, ale pak vidím Bořila na lajně. Není penalta, není vyloučení, není nic. Tohle bylo férově vedení utkání.“