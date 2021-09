iSport podcast: Vrací se dominantní Slavia? Řešením na stopera je i Samek

V novém iSport podcastu se podíváme i na vršovickém derby, které po úvodních slávistických obavách sešívaní ovládli drtivě 5:1 i díky penaltě ve prospěch hostujícího týmu Jindřicha Trpišovského. Pomohla k tomu neskutečná palebná síla v čele s Michaelem Krmenčíkem - jak bude kouč sešívaných řešit příjemné trable v útoku? A co méně příjemné potíže na stoperu, který z hráčů se může vyloupnout jako zaskakující střední obránce? V čem Sparta nenásleduje zatím úspěšnější příklad Plzně co do důvěry ve styl hry?