Kozel nechápal vyloučení Tiéhiho. Stoch maká, ale kondice ještě není top

Trvalo to dvanáct zápasů a přes jedenáct let. Baník zdárně přebrodil říčku Nisu naposledy v dubnu 2010, od té doby na severu Čech nevyhrál. Nedělní souboj byl o to pikantnější, že se proti svému bývalému klubu postavil Luboš Kozel.

Na Slezany domácí přichystali ofenzivní taktiku s vytaženými beky vysoko k půlící čáře, plány se jim ovšem zbortily v 38. minutě. Christ Tiéhi dohrál Gigliho Ndefeho, už jednu žlutou kartu si přitom nesl od startu utkání. Sudí sice nejdřív zůstal klidný, přes sluchátko se pak ovšem přiklonil ke zhlédnutí záznamu na obrazovce. Za souboj tasil rovnou přísnější z barev.

„Christovi neřeknu nic, protože nešlo o faul na červenou. Vyrazil proti míči, Ndefe dojel skluzem pod něj. Soupeře se dotkl, ale nedošplápl ho. Nebyla tam intenzita, o které se pořád mluví,“ ohlížel se za rozhodujícím momentem zápasu Kozel.

Sudí podle něj zvolili špatný postup vyhodnocení zákroku. „Kdyby padla rovnou žlutá, neřeknu ani slovo. Je to nějaké vyhodnocení. Jenže když se nejdřív nepískne ani faul, nejde z toho pak přece udělat červená karta... Takových soubojů byla řada i z druhé strany.“

Ondřej Smetana se k situaci vyjadřovat nechtěl. „Máme technologii. Kluci z trenérského týmu říkali, že šlo o jasnou žlutou. Ndefe byl o poločase pokopaný, takže myslím, že minimálně na kartu to bylo. Ale hodnotil bych nerad, Liberec i tak odehrál slušný zápas.“

Baník se vykopl za výhrou ještě do konce půle, míč uklidil za Knoblocha volejem po rohu Jiří Fleišman, v 63. minutě pak utnul sílící odpor Slovanu Ladislav Almási. Ten nakonec rovněž nedohrál, když během závěru duelu atakoval při souboji u liberecké branky Matěje Chaluše tak vehementně, že vytáhnul z kapsy sudího druhý žlutý kartonek.

„Stává se, je to fotbal. Hraju agresivně, jestli zákroky byly, musí posoudit jiní,“ komentoval 22letý útočník stroze. Za Baník v nové sezoně nasázel už pět branek, slovenský talent se pohybuje ve společnosti nejlepších ligových střelců. „Makám od začátku angažmá. Každý hráč potřebuje čas na adaptaci, zvyknout si na spoluhráče,“ ohlížel se. „Jsem rád, že to tam padá, ale máme stále začátek sezony. Nic jsme zatím nevyhráli a já taky ne.“

Liberec naopak vyhrál dva ze čtyř zápasů v období mezi reprezentačními přestávkami. Pod Lubošem Kozlem Severočeši začali stoupat tabulkou, teď poprvé padli. „Sedm uhraných bodů je vzhledem k losu slušných, i když bych byl spokojenější alespoň s remízou proti Baníku. Nutno říct, že jsem mužstvo našel v dobrém stavu v kondické připravenosti, což slouží ke cti minulého realizačního týmu,“ pokračoval Kozel vzkazem pro odvolaného Pavla Hoftycha.

Zlepšení je podle něj potřeba dotáhnout hlavně ve finální fázi, Liberec má stále jednoznačně nejhorší útok v lize (6 branek) a neprosadil se ani tentokrát. Pomoct by měl Miroslav Stoch, který poprvé po příchodu naskočil naskočil do hry. Střídal v 75. minutě a vyslal na Jana Laštůvku nepříjemnou ránu, kterou musel ostravský gólman vytěsnit na roh.

„Ukázal to, co víme. Že je fotbalista a bude silný v kombinační hře, musí být každopádně připravený i po kondiční stránce. Aby mohl na hřišti i sprintovat,“ mínil kouč Slovanu. Během nadcházející reprezentační přestávky by se mělo manko výrazně umazat. „Trénuje i navíc. Máme připravený plán. Kdyby se nestalo, co se stalo (červená karta), šel by na hřiště asi i dřív,“ uzavřel Kozel.