Životospráva i morálka. Cicilia už ve Slovácku skoro nebyl, přiznal Svědík

Pátá výhra v řadě, průběžné druhé místo v tabulce. Úžasná slovácká jízda nekončí, ovšem proti defenzivním Bohemians to byla extrémní fuška. O to víc si trenér Martin Svědík cenil, že tým si šel za třemi body doslova do poslední akce. Střídající Rigino Cicilia rozhodl jediným gólem v 93. minutě. „Regi to vzal za správný konec. Jako by řekl, že je zase zpátky,“ pochválil žolíka kouč aktuálně druhého celku tabulky.

Jak se hrálo proti zhuštěné obraně „klokanů?

„Po dvaceti minutách jsme získali čím dál víc půdu pod nohama, lítal tam centr za centrem. Z toho pramenily dvě šance, které jsme bohužel neproměnili. Přežili jsme jednu šanci Bohemky. Pak jsme ji zatlačili, měli jsme velký tlak. Jenže centrované míče neměly takovou kvalitu. Chtělo to trpělivost, která se vyplatila. Šli jsme do rizika, dali jsme tam tři útočníky. Teď k tomu byla příležitost. Je to o tom vycítit chvilku, kdy je tam můžeme poslat. Dnes se to nabízelo. Potřebovali jsme tam víc klasických útočníků.“

Vyplatilo se.

„Sáďa (Lukáš Sadílek) centroval, Šáša (Ondřej Šašinka) tečoval a Regi (Rigino Cicilia) dával gól. Tohle jsou nejkrásnější vítězství. Když už na to nestačí soupeř reagovat. Super vydřené a velice důležité tři body. Mužstvo mělo snahu, drželo dobré tempo. To vydrželo až do konce utkání. Je vidět, že jsme na tom pracovali. Nevyhrajeme pokaždé 3:0. Bohemka trápila i jiné mančafty. V obranné fázi byla nejnepříjemnější ze všech mužstev, která u nás na podzim hrála. V tomto směru to byl nejtěžší zápas. Musím hráče pochválit za pracovitost, enormní úsilí. Vrátilo se nám to.“

Co jste po utkání řekl střelci Ciciliovi?

„Pochválil jsem ho. Když přišel, snažil se udržet a rozdat balony svou typickou hrou. Byl to ten Regi, co v Ostravě. Nepříjemný a nebezpečný. Je to útočník, který umí být hodně platný. Ale musí na sobě neustále pracovat a uvědomit si, že je v české lize, která je třeba na pohyb hodně náročná. On si nejspíš myslel, že dá víc gólů, že se prosadí víc. Jsem nesmírně rád, že týmu pomohl a tím jako by řekl, že je zpátky. Je na dobré cestě. Teď máme v útoku i jiné varianty.“

Málem už v klubu nebyl, že?

„Nebudu zastírat, že to tak bylo. Regi se disciplinárně provinil. Byly tam věci kolem morálky po pohárovém utkání. Souviselo to i se životosprávou. Byl tam i pokles na tréninku. Když mi někdo něco neplní, nedává tomu sto procent a vidí to i mužstvo, ten hráč nemá místo. Ze sestavy se v podstatě vyřadil sám. Ale Regi to vzal za správný konec. Byl trpělivý, chodil i za béčko.“

Do sestavy se vrátil po uzdravení Petr Reinberk. Na pravém beku přitom v Ostravě zahrál velmi dobře Michal Tomič. Neměl jste mezi nimi dilema?

„Měl…S Míšou jsme si to vysvětlili. Rambo zahrál výborně s Teplicemi, dal dva góly. Míša byl výborný na Baníku. Přednost jsme dali Rambovi, vycházeli jste z té předchozí série. Vsadili jsme na lepší souhru. Rambo je v některých věcech přesnější a zkušenější.“