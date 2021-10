Vždycky jsme s vámi? Část slávistů vynechala děkovačku: Už se to nestane

Po zápase rychle na děkovačku. Tradiční slávistický rituál ale poslední dobou nemá stoprocentní účast a fanoušci, možná rozladění obdobím s horšími výsledky, to berou velmi citlivě. Asi i proto dotčení hráči spěchali s omluvou.

Vždycky jsme s váma! Po výhře, po prohře… A evidentně to platí i pro remízy. Fanoušci Slavie jsou na pozápasovou děkovačku se svými hráči zvyklí, ať už zápas dopadne jakkoli. Účast povinná, omlouvá leda tak přesun do nemocnice a možná mediální povinnosti. Na sociálních sítích to poznává několik hráčů Slavie, kteří zmizeli v kabině po plichtě 2:2 v Budějovicích.

„Je proto opravdu nepochopitelné, že se někteří hráči na děkovačku (opakovaně) vy***ou a po nepovedeném výkonu zalezou ihned do kabin,“ rozčiluje se admin hojně sledované stránky Slaviafans a za pravdu mu reakcemi dávají stovky souvěrců.

Na Střeleckém ostrově mistry podporovaly tisíce fanoušků nejen v sektorech určených pro hosty. Červenobílé šály se hlavně ve druhém poločase, kdy Slavia rychle dorovnala poločasové manko 0:2, vyrojily ve velkém množství všude možně po stadionu, až bylo těžké poznat, kdo je pod Černou věží vlastně doma.

Za podporu pak po zápase přišla poděkovat velká většina, ale ne všichni. Chyběl třeba Ibrahim Traoré, který v prvním poločase nosil na ruce kapitánskou pásku, dále Ubong Ekpai, Michael Krmenčík nebo Jan Kuchta…

Útočník, který ve druhém poločase vybojovanou penaltou a asistencí výrazně přispěl k remíze, ale měl důvod. V době děkovačky byl u televizních kamer a poskytoval pozápasový rozhovor.

„Na děkovačce jsme měli jednoznačně být. Nebudeme hledat žádné výmluvy, naopak omluva je na místě. Příště už se to nestane, díky za skvělou podporu,“ omlouval se na Instagramu. Příslib, že podobná situace už se nebude opakovat, přidali i Ubong Ekpai a Ibrahim Traoré, navíc skvělou češtinou.

Podpora se sešívaným bude hodit. Jen v aktuálním týdnu hrají doma dva ligové zápasy – s Olomoucí a vedoucí Plzní, na kterou aktuálně v lize ztrácí 7 bodů. Vedle ztráty na jihu Čech musí napravovat i porážku v derby a krkolomné výkony v Konferenční lize, kde aktuálně jsou na nepostupové třetí pozici ve skupině.