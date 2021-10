Zkur*ená Plzeň, znělo na Slavii. Přidal se Krmenčík a Limberský ho natřel

Krmenčík bude určitě nejsledovanější postavou víkendového šlágru, ve kterém se obhájce titulu postaví proti lídrovi tabulky. Pokud by Plzeň v Edenu uspěla, utekla by červenobílým již na rozdíl sedmi bodů. A to by před finišem podzimní části

Na krátkém videu, které se objevilo na sociálních sítích, Krmenčík při skandování kotle po zápase zvedá ruku do rytmu hanlivého skandování vůči Viktorii a fanoušci řeší, proč se k takovému projevu přidal.

Krmenčíkova plzeňská minulost je totiž hodně výrazná. Získal s ní tři tituly, zahrál si evropské poháry, dostal se do reprezentace a přestoupil do Brugg. Právě z belgického klubu ve Slavii v této sezoně hostuje a jeho přínos na hřišti zatím zůstává za očekáváním. V lize se zatím objevil jen dvakrát v základní sestavě, vstřelil jeden gól a na tři přihrál.

Slavia - Olomouc: Krmenčík sám před Macíkem, zase nedal!

„Většího trotla aby člověk pohledal...“ napsal na Twitteru uživatel Petr Zlesa ke Krmenčíkově chování. „Chce se zalíbit, zapadnout... Nehanil bych ho, i když je to divný. Nelíbilo se mi, jak byl některými fanoušky přivítán na hřišti. Vždyť hraje za nás, i když mu to třeba dvakrát nejde, teď je to hráč našich barev,“ oponuje mu na sociální síti další z příznivců Radek Prokeš.

Výrazná reakce přišla také z plzeňské strany. „Co všechno jsi schopen udělat, aby jsi se zavděčil fanouškům SKS, kteří tě stejně nikdy nepřijmou? A naopak teď jsi ztratil spoustu fanoušků, kteří tě měli upřímně rádi,“ zhodnotil Krmenčíkův výstup dlouholetý lídr plzeňského týmu David Limberský na Instagramu a přidal palec dolů.

Krmenčík není první, kdo se ve Slavii dostal do podobné situace. Rumunský záložník Nicolae Stanciu si při loňských oslavách titulu zazpíval s mikrofonem v ruce na pódiu jeden z chorálů „Nico Stanciu, Nico Stanciu, smrt Spartě.“ Od disciplinární komise za nevhodné chování dostal pokutu 40 tisíc korun.