Kotal o konci ve Spartě: Věděl jsem, že jednají s Vrbou a nabízel rezignaci

Je středa 3. února 2021 a na Spartě probíhá velký třesk. Václav Kotal po porážce s Bohemians 0:1 končí a tým přebírá Pavel Vrba , jeden z nejúspěšnějších českých trenérů poslední dekády. Překvapení? Pro některé fanoušky možná, byť o právě o jméně trenéra spojeného hlavně s Plzní se sice potichu, ale mluvilo. Václav Kotal ale rozhodně překvapený nebyl.

„Moje působení bylo krátké. Když jsem přicházel, byla Sparta na 9. místě, ale vyhrál se aspoň pohár. Ale už od listopadu (2020) jsem věděl, že jednají s Pavlem Vrbou, to byl další problém, který se řešil. Spartě jsem nabízel rezignaci, ale v prosinci jsme se nedohodli. Skončil jsem až v únoru po Bohemce,“ řekl Václav Kotal ve Studiu iSport.cz těsně před zápasem Sparty na Baníku.

Pavel Vrba už byl v té době volný. Z bulharského Razgradu byl propuštěn na konci října a hledal další výzvu. „Nějaké kontakty mám, něco se rýsuje. Ozvaly se kluby z Česka i ze zahraničí. Bylo to spíš oťukávání, kdyby náhodou. Doba teď novým trenérům moc nepřeje. Když se nehrály zápasy, tak nikdo neměl důvod něco měnit,“ prohlásil pár dní před Vánocemi v pořadu TIKI-TAKA.

Další host pořadu Vladimír Šmicer už tehdy, možná v nadsázce, poznamenal že by Spartě mohl pomoct. Ta tehdy ale otevřeně nového kouče nehledala, tedy ne oficiálně.

„Bohužel ta situace taková byla a museli jsme se s tím vyrovnat. I proto jsem Tomášovi Rosickému nabízel rezignaci, ale byl to atypický ročník. Končilo se snad 22. prosince a hned za 14 dní začínala příprava. Ale já to nechci moc pitvat, to bude lepší,“ usmál se Kotal, který už v té době chtěl například vrátit na Letnou Jakuba Peška. Ten přišel z Liberce až o půl roku později.