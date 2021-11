Hložek po debaklu: Nejhorší zápas, co jsem zažil. Nemám pro to vysvětlení

Před reprezentační přestávkou utrpěl zranění v oblasti kolenních šlach, původně se předpokládalo, že do utkání na Slovácku vůbec nenastoupí. Stav Adama Hložka se ovšem v uplynulých dnech zlepšil natolik, že mohl jít rovnou do základní sestavy. Spartě ovšem nepomohl, ani on šílený debakl 0:4 neodvrátil.

Jaké máte pro takový výkon vysvětlení?

„Je to pro nás velká ztráta, prohrát tady takovým rozdílem je hrozný. Nevím, co k tomu říct. Teď se musíme připravit na Rangers a vrátit to fanouškům, vrátit to Spartě. A na Rangers vyhrát.“

Za celý duel jste se nedostali do pořádné šance. Proč?

„Nevím, nemám pro to vysvětlení. Těžko se hledají slova. Prohráli jsme si to sami, Slovácko hrálo dobře a potrestalo nás. My jsme hráli hrozně.“

Jak s týmem může takový debakl zamávat? Už za pár dní vás čeká klíčová bitva v Evropské lize na hřišti Rangers?

„Jak jsem říkal, musíme na to zapomenout. I když to bude po takovém utkání těžké. Ta prohra strašně bolí. Ale je třeba to hodit za hlavu a připravit se na čtvrtek.“

Byl to nejhorší zápas, který jste ve sparťanském dresu zažil?

„Ano.“

Slovácko - Sparta: Štetina neuhlídal Holzera, který parádně zavěsil za Nitu! 3:0