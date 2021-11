Střelec Plzně Pernica: Na gól jsem si věřil. Tipoval výprask Bohemky

Vstřelil devatenáctý ligový gól kariéry, stíhá stoperského kolegu Lukáše Hejdu, který zvládl o jednu trefu víc. Luděk Pernica načal šestigólový večer Plzně proti Bohemians, po karetním trestu se vrátil do sestavy v solidní formě. Západočeši se ideálně naladili na příští náročný víkend, kdy pojedou na Slovácko. „Ale nesmíme si myslet, že to půjde samo,“ upozornil zkušený 31letý zadák.

Jak vám zní výhra 6:0?

„Před zápasem jsem ze srandy tipoval 4:0, takhle jsou to ještě dva góly nad plán. Samozřejmě máme radost, v tabulce jsme dál na špici. V týdnu bude dobrá nálada, kvalitně potrénujeme a v neděli pojedeme na Slovácko.“

Měli jste ze zápasu respekt poté, co jste tři předchozí zápasy v lize nevyhráli?

„Tohle jsme si ani před zápasem neříkali. Doma se nám dlouhodobě daří, na to jsme chtěli navázat. Tři nula poločas, šest nula celkový výsledek, musíme být spokojení.“

Chyběla vám větší podpora publika? Mohlo přijít tisíc pouze tisíc diváků...

„Bohužel jsou taková opatření, s tím nic neuděláme. Ale zrovna v takovém zápase, kdy dáme šest gólů, by si lidé zasloužili, aby mohlo na stadion přijít šest, osm tisíc.“

Překvapil vás prostor, který jste ve vápně měl před gólem?

„Po zápase jsem se na to hned díval na mobilu. Předcházel tomu nepovedený centr od Lukyho Kalvacha. Aleš Čermák z toho pak pěkně vyjel a nacentroval. Ze zadní pozice jsem balon dobře trefil a gólman nezareagoval. Trošku mě mrzí naše první standardka. Máme něco nacvičeného a já to trošku „sežral“ Honzovi Kopicovi. Omlouval jsem se mu, ale prakticky za dvě minuty jsem dal gól, takže jsem to aspoň odčinil.“

Jak jste se po nucené pauze dostával do zápasového tempa?

„Nečekal jsem, že dostanu stop na dva zápasy, s červenou na Slavii úplně nesouhlasím, ale takhle rozhodla komise. Vyšlo to blbě, že byl jeden zápas, pak reprezentační pauza a pak zase zápas, kdy jsem nemohl hrát. Stál jsem tak měsíc. Rozhodně jsem se na to dneska hodně těšil. Dopadlo to nejlépe, jak mohlo.“

Co říkáte na ztrátu Slovácka v Budějovicích?

„Za stavu nula dva a červenou pro domácí jsem to viděl jako zavřený zápas, že se tam už nemůže nic stát. Tak to možná vidělo i Slovácko. Z pozice Budějovic byly dva góly Fortune Basseyho na 2:2 a 3:2 jednoduché. Nakopl balon a utekl z půly prakticky sám, hezky to vyřešil. Je dobře, že Slovácko před zápasem s námi ztratilo, v neděli to bude kdo z koho.“

Pomůže vám tnehle výsledek do vzájemného zápasu, který hrajete příští víkend?

„Může to být spíš zavádějící. Prohráli 2:3, ale o to větší koncentraci budou mít na zápas s námi. Navíc budou ochuzeni o diváky, to pro ně bude menší nevýhoda. Z naší strany ale nedojde k žádnému podcenění. Vyhráli jsme 6:o, ale nemůžeme si myslet, že to půjde samo.“

Coby stoper jste vstřelil už svůj devatenáctý ligový gól kariéry. Sledujete ofenzivní statistiky?

„Upřímně řeknu, že na gól jsem zrovna dneska myslel, že bych ho mohl dát. Dal jsem, dá se říct, vítězný na 1:0. Devatenáct branek na stopera je dobrý počin, Hejdys (Lukáš Hejda) má ještě o jednu víc. Jsme tam hlavně od toho, aby fungovala defenziva, ale balony při ofenzivních standarkách si umíme najít a pro oba je to plus.“

