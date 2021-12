Dilema Sigmy: prodloužit, či zlevnit? Rušno kolem třicátníků, Breite zůstane

V sobotu je čeká Slavia, ale za měsíc může mít až desítka Hanáků smlouvu s novým klubem a těšit se od července 2022 na změnu. Řečeno samozřejmě s nadsázkou, protože zejména starší hráči (30+) mají v současném kontraktu se Sigmou opci o automatickém prodloužení za odehrání určitého počtu zápasů. A někteří by zase velmi rádi zůstali, protože se mají dobře.

Ale pak je na Andrově stadionu druhá sorta. Fotbalisté, kteří cítí, že mají nejvyšší čas se posunout dál, zažít něco nového a sáhnout si na lepší peníze. Nejvyšší (a možná poslední takové) v kariéře.

Typickým příkladem je Španěl Pablo González, jemuž by se zamlouvala třeba polská Ekstraklasa. Do této kategorie lze zařadit i odchovance Martina Hálu s Tomášem Zahradníčkem. V Sigmě jsou takřka celý život, potřebují se restartovat, byť zrovna Hála zažívá nejproduktivnější období.

„Nezlobte se, k hráčským smlouvám vám v tuto chvíli nemohu podat více informací,“ omlouvá se sportovní manažer Ladislav Minář a faktický šéf olomouckého klubu.

Je jasné, že ho spolu s trenérem Václavem Jílkem v následujících týdnech a měsících čeká složité rozhodování a tvrdé vyjednávání. Každé prodloužení rovná se větší finanční zátěž, nikdo nepodepíše dokument bez navýšení cifer, ať už jde o základní měsíční odměnu nebo bonusy.

Navíc má Sigma perfektní mládež, blokovat talenty neperspektivními muži za zenitem rovněž nelze. Tím spíš když kvalita je nejen v dorostu, ale i na hostování: Mojmír Chytil, Jan Štěrba, Tomáš Zlatohlávek, Patrik Slaměna, Jiří Sláma...

„Z mého pohledu je strašně těžké to komentovat, protože neznám rozpočet, smlouvy, nabídky, vyhlédnuté náhrady, plány s mládežníky... Rozhoduje spousta úplně odlišných faktorů, než když jen hodnotíte výkonnost,“ říká opatrně bývalý olomoucký fotbalista David Kobylík.

„Nicméně spodek tabulky je letos fakt hrozný a na barážové pozice má Sigma velký náskok, takže už na jaře se mohou zapracovávat Spáčilové a další mladí. Samozřejmě v momentě, kdy budou minimálně stejně dobří jako ti staří, kteří jsou někdy zbytečně drazí. Je to nepříjemné, taky jsem to zažil. Výkonnost vám jde dolů, věk nahoru. Nemohou rozhodovat emoce nebo sentiment. Poměr cena/výkon už se mnohdy nevyplácí,“ dodává mistr Evropy do 21 let z roku 2002.

Sám Minář dřív několikrát prohlásil, že je třeba tým rozstřelit. Myslel tím zpřetrhat dlouholeté stagnující vazby vedoucí k uspokojivé pohodičce a právě smlouvy, jejíž výše již neodpovídají přínosu. Na tohle může třeba už v zimě doplatit stoper Vít Beneš, oproti kterému má například Lukáš Greššák s Michalem Vepřekem výhodu ve větší univerzálnosti. Tohle všechno bude hrát roli.

Z třicátníků má podle informací deníku Sport jako jediný jistotu setrvání Radim Breite, který už smlouvu nedávno prodloužil. Poslední Teplice se tedy vysněné posily na jarní boje o záchranu v podobě důrazného středopolaře nedočkají. Nový kontrakt podepsal i obránce Juraj Chvátal.

„A kolem Breiteho bych napasoval šikovné dravce. Oni sice zahrají třikrát dobře, třikrát průměrně a čtyřikrát vyhoří, ale to je v jejich věku normální. Musí se s nimi pracovat, aby věděli, jaké je to hrát pod tlakem a aby jednou mančaft táhli,“ míní Kobylík, explejer Bielefeldu či Štrasburku.