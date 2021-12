TOP zápasy ligového podzimu: show na závěr, 3x Slovácko a debakl Sparty

Nejvyšší fotbalová soutěž se sice momentálně zmítá v bahně odposlechů a na povrch vyplouvají šokující informace ze zákulisí. Čistě ze sportovního hlediska ovšem FORTUNA:LIGA na podzim nabídla celou řadu dramatických zápasů, které stály za to. Tak si pojďme zrekapitulovat ty úplně nejzábavnější!

Slovácko zažilo výbornou úvodní část sezony, když prohánělo silnou trojku Slavii, Plzeň i Spartu. A právě na duel 15. kola proti Letenským bude Svědíkova ekipa ještě dlouho vzpomínat. Domácí hráli báječně a favoritovi uštědřili čtyřgólový debakl. Pražany do poločasu nahlodali Kalabiška s Jurečkou, po půli pálili Holzer a Cicilia.

A znovu Slovácko. Tentokrát hráči z Uherského Hradiště padli s Českými Budějovicemi 2:3. Původně to přitom vypadalo na jasnou záležitost pro Slovácko, které vedlo 2:0 a hrálo přesilovku po vyloučení Jakuba Hory. Pak snížil Matěj Valenta a ještě přišly dva úchvatné okamžiky Fortuna Basseyho.

MLADÁ BOLESLAV - SLOVÁCKO 3:5

Do třetice Slovácko. Právě to se účastnilo v 9. kole divoké přestřelky s Mladou Boleslaví. Výsledek 5:3 by spíše pasoval na hokejové stadiony než na fotbalový trávník.

V tomto klání exceloval Ewerton. Ten vstřelil hattrick, jeho Mladá Boleslav přesto prohrála. Brazilec nejprve doklepával zblízka, pak se prezentoval krásným obstřelem z hranice šestnáctky a podobně se trefil pravačkou i v závěru. Deník Sport ohodnotil úroveň utkání maximální známkou 10 a Ewertonovi udělil devítku.