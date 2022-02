Vrba vysvětloval změny: Hráli jsme špatně. Trávník nerozhoduje

Ve středu na Slavii mu vyšlo všechno, na co sáhl. V neděli proti Plzni už Pavel Vrba tak úspěšný nebyl. Spíš naopak. Sparťanský kouč poslal do prvního jarního šlágru sestavu, které to objektivně vůbec neladilo. Bod Letenští získali jen díky kardinálnímu selhání soupeře, výkonnostně totiž za Západočechy hluboce zaostali. „Hráli jsme špatně,“ potvrdil Vrba.

Ze šlágru proti Plzni sice máte bod, ale proč jste se předvedeným výkonem napodobili předchozí duel v Českých Budějovicích a nikoli derby na Slavii?

„Příčiny jsou podobné. Plzeň hrála zodpovědně dozadu, my jsme naopak byli velice pomalí. Nedokázali jsme dobře organizovanou obranu soupeře překonat. Ani individuálně, ani po kombinacích. Naštěstí se nám povedla střídání. Nakonec jsme uhráli bod, byť se štěstím. Plzeň mohla výsledek potvrdit a my bychom neměli vůbec nic. Posledních třicet minut nicméně ukázalo, že umíme hrát i jiný fotbal.“

Oproti vydařenému utkání na Slavii jste udělal několik změn v sestavě. Byla to chyba?

„Hancko v poháru nehrál, protože byl zraněný. Měli jsme to naplánované tak, že bude k dispozici na Plzeň. V případě Panáka jsme zase věřili, že budeme dobývat, a že bude v rozehrávce konstruktivnější.“

Nepřipravili jste se tím ale o momentum, které jste triumfem v Edenu nabrali?

„Hráli jsme špatně.“

To lze říct o dvou ze tří jarních zápasů. O čem to tedy vypovídá?

„To se uvidí v budoucnu.“

Opakovaně jste se nedokázali výrazněji prosadit proti konsolidované defenzivě soupeře. Co bude třeba změnit?

„Možná rozestavení. A víc se v útočné fázi tlačit do hrotu. S příchodem Čvančary se to proti Plzni zlepšilo.“

Jak velkým problémem bylo, že jste nemohli využít zraněného Ladislava Krejčího mladšího?

„Je to komplikace. Patří mezi naše klíčové hráče, jeho absence měla vliv na výkon středové řady, až příchodem Bořka Dočkala se to zrychlilo. Dával dlouhé balony, což předtím dělal právě Krejčí. I standardky jsme potom zahrávali lépe.“

O to hůř jste je ovšem bránili, Plzeň dvakrát udeřila po rohovém kopu.

„Samozřejmě, že jsme na to hráče upozorňovali, že má Plzně v tomto směru dva tři klíčové hráče. Někteří to ale neuhlídali. Když se ovšem podívám na vznik té druhé situace, tak ta vůbec neměla být. Soupeři jsme jí darovali sami, úplně nesmyslně. Bránění nám nicméně nešlo. Chorý je silný, dokáže využít svou výšku i váhu.“

Jak hodnotíte kvalitu trávníku a s tím spojený pohyb hráčů?

„Trávník nerozhoduje, rozhoduje kvalita hry.“

Nechybělo moc a manko na první příčku mohlo činit sedm bodů. To už by byl velký problém, souhlasíte?

„Kdybychom neuhráli bod, byli bychom v hodně složité situaci. Zápasů bude ještě dost, čeká nás i finálová skupina v nadstavbě. Uvidíme, jak se to vyvine.“

