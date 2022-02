Trumf Hradce Rada, klíčový i z lavičky. Dejte mu víc času, radí bratr

V minulé sezoně, na cestě hradeckých „votroků“ do první fotbalové ligy, nebyl tak výrazný. Moc se těšil, až se černobílí posunou mezi elitu. Stalo se – a Jakub Rada rozkvetl. Ač má za sebou zdravotní lapálie, ač mu je čtyřiatřicet, ač není maratonec ani sprinter, válí. Osm nastřílených branek budiž důkazem.

„Ale já jsem o něm vůbec nepochyboval,“ mávne rukou už bývalý brankář Radim Ottmar, dnes trenér dorosteneckých gólmanů v Hradci. S Radou byl ještě v minulé sezoně v kabině, jako matadoři k sobě měli blízko. „Kuba je fotbalista a druhá liga je jiná. Taky mi občas říkal: Já nejsem druholigovej hráč,“ usmívá se.

Záložníkova slova se potvrzují. Po skoku o patro výš je excelentní. Týmu pomáhá nejen brankami, ale především klidem, šikovností, myšlením. Důkaz? Například úterní pohárové čtvrtfinále s Bohemians. Trenér Miroslav Koubek nechal protřelého borce na lavici, jenže brzy viděl, že to bez něj nejde. Rada přišel na druhou půli, Hradečtí nakonec skóre otočili a postoupili do semifinále.

„V Hradci má silnou pozici. Po patáliích s kolenem a svalovém ranění, kterým si prošel ve druhé lize, si to užívá. Zatím je to od něj skvělé. Ale dal bych mu ještě víc prostoru,“ vypálí Jakubův o čtyři roky starší bratr Tomáš, též někdejší profesionální fotbalista. Kopal v Turecku, Slovácku, především však v Plzni, s níž vyhrál titul i pohár.

Je pravda, že Rada mladší občas startuje zápas mezi náhradníky, především ta utkání, v nichž se čeká vyšší tempo. „On by to ale zvládl. Myslím, že se občas vyplatí uzpůsobit trochu systém hráčům,“ dumá Tomáš, jenž poznal sourozence i jako soka.

S bráchou se poměřili čtyřikrát, bylo to zásadní rodinné téma. „Přijeli naši, ale já jsem to neměl rád. Mluvil jsem o tom před zápasem, po něm, pro mě to bylo spíš za trest,“ netají bývalý obránce, jenž v současnosti trénuje dorost v pražském Meteoru a rád by se dostal na studium profilicence. Při prvním pokusu neuspěl, tak mu dělá radost mladší brácha.

„Je vidět, že Kuba má Hradci pořád co dát. Má trpělivost, situace neřeší zbrkle,“ oceňuje středopolaře trenér Václav Kotal. Radovi dobře zná, trénoval Tomáše, ví, z jaké atmosféry Jakub vzešel. „Fotbalem žila celá rodina, rodiče je maximálně podporovali. Mají to rodové,“ popisuje kouč. „Ano, jsme tři bráchové, táta hrál fotbal. Dělali jsme jakýkoliv sport. Bylo to vždycky vyhecované,“ vzpomene si Tomáš.

Jakub (i Tomáš) si to viditelně přenesl do profikariéry. I proto ji leští v letech po třicítce. Kotal, známý to tvrďák, ho velebí, přesto upozorní na záležitost, s níž však Rada nemá co do činění. „Na naši ligu je Kuba skvělý. Prostě umí fotbal, stačí mu to. Ale my se musíme ptát, jestli je to dobře. Potřebujeme především konfrontaci s Evropou, v pohárech. Pořád říkám, že hlavní měřítko je mezinárodní utkání,“ vykládá Kotal.

Třeba se jich Rada ještě dočká, Hradec je v semifinále poháru, není to daleko.

Rada vs. Rada

Čtyřikrát se v české lize proti sobě postavili bráchové Tomáš a Jakub Radovi. Bylo to v době, kdy starší Tomáš působil ve Slovácku, Jakub hrál proti němu v dresu Bohemians a Mladé Boleslavi. „Mám lepší bilanci,“ usmívá se Tomáš. Je to tak.

19. srpna 2013: Bohemians–Slovácko 1:1 (Jakub odehrál celý zápas, Tomáš střídal)

2. srpna 2014: Slovácko–Bohemians 4:1 (oba absolvovali celé utkání)

29. listopadu 2014: Bohemians - Slovácko 1:2 (Jakub dal gól, oba hráli celý duel)

16. dubna 2016: Slovácko–Mladá Boleslav 0:2 (oba zvládli celé střetnutí)