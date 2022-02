Dloubák: Horejš bude nástupcem Vrby a Trpišovského, míní Sivok

V klubu dál působí David Horejš. Dá se říct, že vás trochu zklamalo, že nešel s vámi?

„Ne, vůbec ne. Ještě jsem mu říkal, ať sezonu určitě dojede. S hráči a trenéry jsme měli silnou vazbu a pouto. Když jsem nebyl v Praze nebo jsem neměl nějaké jednání, snažil jsem se být na každém tréninku. Kluky jsem dokázal pochválit, ale i hrubě zakřičet. Moc jim fandím i teď a myslím, že kdyby v tom zůstali úplně sami, bylo by to pro ně ještě těžší. Takže jsem moc rád, že David má smlouvu do konce června, aby to v Budějovicích dojel.“

A pak?

„Uvidíme, co v létě. Neočekávám, že David zůstane, protože zklamání pro něj je stejně velké jako pro mě. Když si s někým na něco podáte ruku… Prožívali jsme to spolu. Snažili jsme se překonat nějaké období, ale je zklamání pro mě i pro něj, jak to dopadlo.“

Vy jste už říkal, že byste nechtěl pouštět Davida Horejše někam další roky, což svědčí o tom, nakolik vysoko hodnotíte jeho trenérské kvality, že?

„Určitě. Trenérů jsem zažil docela dost. A myslím, že David je další nástupce Pavla Vrby, Jindřicha Trpišovského nebo Michala Bílka. Roste pro velký klub, žije čtyřiadvacet hodin fotbalem. Když jsme teď byli na soustředění v Turecku, byl jsem z toho až unavený. On by si pořád chtěl povídat, pořád leží a studuje Nagelsmanna, Guardiolu a další. Samozřejmě má ještě spoustu neduhů, protože je mladý trenér, ale roste pro velký klub, to říkám zcela upřímně a otevřeně. Kdo mě zná, ví, že věci neříkám jen tak, že jsem zásadový člověk. Je mi jedno, jestli je můj kamarád nebo ne, ale opravdu si myslím, že má velké kvality.“

V čem podle vás spočívají?

„Myslím, že hlavní věc je vzdělávání. Spousta trenérů udělá licenci, ale trenér musí být jako doktor, který si dělá atestace. Musí se pořád vzdělávat. David je progresivní trenér, chce hrát fotbal, což mám hrozně rád. Nikdy jsem neměl rád styl, kdy se to uhrálo na 1:0 s nějakým betonem. A on i s Budějovicemi proti velkým klubům chce hrát fotbal. Vždy říkáme, že na to, aby lidé chodili v Budějovicích na fotbal, musí je bavit.“

Co je tedy Horejšovou největší doménou?

„Že sleduje trendy a je detailista. I když se budete bavit s hráči, řeknou vám, že neřeší video způsobem: „Tak tady jsi zkazil přihrávku.“ Řeší detaily jako postavení, jak se vytáčíte, prudkost přihrávky, zavírání, postavení hráčů v obranné i ofenzivní části. Těch věcí je spousta.“

Jak je na tom i po lidské stránce s hráči?

„Ne vždy je dobrý hráč i dobrý trenér, ale když se to sejde, máte obrovskou výhodu, protože umíte cítit kabinu. A David byl většinu kariéry kapitán, takže si je vědom, že fotbal není jen o samotných herních věcech, ale proplétá se v něm hodně sociálních problémů, různých eg a lidí, takže myslím, že dokáže skvěle ovládat kabinu. Ví, kdy má zakřičet, kdy povolit. Kdy si s kluky hezky popovídat nebo kdy na někoho šlápnout. To jsou jeho obrovské výhody.“

Kam byste se chtěl po konci v Dynamu vydat vy sám? Neláká vás pozice na FAČR, když se teď mluví ať už o sportovní radě nebo pozici technického ředitele?

„Ne, technický ředitel musí být člověk, který na funkci má absolutní vzdělání i pokud jde o licence a další řízení. To určitě nejsem. Ale baví mě jakýkoliv projekt u fotbalu, který má smysl. Nejvíc mě baví funkce sportovního ředitele, protože jsem vizionář. Baví mě pracovat s lidmi a posouvat klub dál. Ale když někde budu působit, musí mě to přesvědčit jako tady na začátku. Určitě si nepůjdu nikam sednout, abych věděl, že to pro mě nemá nějaký smysl a někde budu sedět, dostávat nějaký plat a chodit tam ráno znuděnej… Práce mě musí bavit jako tady prvních dva a půl měsíce. Musí převažovat pozitivní stránka a že jsou všichni na jedné lodi.“

V minulosti se spekulovalo o tom, že byste mohl jít do Sparty, bylo k tomu někdy blízko?

„Bylo k tomu blízko. Něco jsme tam řešili, o něčem se spekulovalo, ale nakonec to nedopadlo. Ale asi to tak mělo být.“

V jakém období, jestli se můžu zeptat?

„V období, kdy jsem končil aktivní kariéru.“

Proč to vlastně nedopadlo?

„Nakonec jsme se nedohodli na některých věcech, takže jsem pak byl rok a půl bez fotbalu. Nechtěl bych to moc komentovat. Ale ke Spartě mám pořád vřelý vztah, s Rosou (Tomášem Rosickým), když jsem v Praze, chodíme na pivko, takže pořád debatujeme o fotbale, o Spartě a o Dynamu. Beru to tak, že co má být, bude. Jestli budu ve Spartě, budu tam, jestli ne, tak ne. Sparťanem ale zůstanu navždy, chodím na zápasy a fandím.“

Vy jste vstoupil do funkcionářských vod těsně po červnové revoluci na FAČR. Vnímal jste, že je třeba fotbal čistší a že nejste políbený tím, čím byly ostřílené předchozí generace funkcionářů?

„Samozřejmě je to jiné. Oni pracovali v době, kdy ještě všechno jelo. Já jsem přišel už do prostředí, kdy i jako hráč jsem byl frustrovaný. Teď, když už jsem byl v manažerské pozici, kolikrát se mi stalo, že ani nevím, který rozhodčí píská. To byl signál, že tu samozřejmě jsou mladí sudí, kteří dělají spoustu chyb, ale dělají je na obě strany. Nebylo to tendenční řízení, které mě jako hráče a funkcionáře vadilo úplně nejvíc. Že někam jedete a víte, že z osmdesáti procent nemůžete vyhrát. Dnes jsou rozhodčí mladí kluci, jak říkal i Radek Příhoda, nemají zkušenosti, dělají chyby. Ale pořád říkám, že budu tolerovat chyby, protože když začínáte jako hráč, děláte je taky. Ale když pak někdo řekne, a co zkušení rozhodčí… No ale když je zkušený a řídí zápas tendenčně, to je pro mě nepřípustné.“

Máte pocit, že se začal s funkcionářskými kolegy řešit víc i fotbal než sudí?

„Určitě. Pamatuji si i jako hráč, že ve středu se hned jako první řešilo, kdo píská. Pamatuju si, že Jarda Drobný na nás křičel: „Vy se tady furt všichni staráte, kdo to píská.“ Ale my říkali, že víme, o čem to tady je. Teď to vlastně nikdo neřešil, mně se stalo snad při čtyřech zápasech, že jsem ani nevěděl, kdo píská. Ani k rozhodčím se dnes nejde, dřív se kolem nich pořád motali. Dneska kolem mě sudí prošli, podal jsem jim ruku, ale nějaké vybavování nebo starání, kdo kde píská... Myslím, že se to v tomto ohledu posunulo hodně. Chyby se udělají, ale nevidím v tom úmysl.“

A kdybyste měl pálit trochu do svých vod, máte pocit, že jsou čistší i ostatní funkcionáři?

„Ježišmarjá, to vůbec nedokážu ohodnotit, zase úplně všechny neznám. Znám Zdeňu Grygeru, Vachyho, Rosu, Bílčuse a tady ty lidi. Když jsem se s nimi setkal, primárně jsem se bavil jen o fotbale. Takže o tom, co tady bylo nebo nebylo, to nechci nikoho hodnotit. Jsem tu nový a nechci tu rozdávat rozumy. Jsem rád, že jsou tady mladí kluci, kteří chtějí dělat fotbal správně a dobře. Doufám, že se už snad nikdy nevrátí systém, který tady fungoval a poškozoval celý fotbal. Zase nejsem optimista, že by bylo vše růžové a čisté, ale věřme tomu, že když na tom budeme pracovat, snad to půjde správným směrem.“

FAČR má od června nové vedení, vy jste viditelný protagonista Fevoluce a jde pro vás o důležité téma, o čemž svědčí i váš konec v Dynamu. Máte pocit, že se dějí takové změny, jaké byste si přál?

„Změny se určitě dějí, ale jsem ortodoxnější, takže bych je dělal rychlejší. Ale vím, že vše má svůj čas a já stoprocentně věřím panu Fouskovi a lidem kolem, že mají promyšlené kroky. Pevně věřím, že se tyto časy už nevrátí, protože fotbal mám hrozně moc rád. Mám syna, který fotbal dělá taky a opravdu bych nechtěl, aby naše děti vyrůstaly v tom, v čem jsme byli my.“

