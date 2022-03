Sudí při derby odmítl řežbu. Co ale Bahův zákrok před prvním gólem?

Szymon Marciniak přijel do Prahy, aby se derby „S“ neproměnilo v řežbu. Zpětně viděno, byla to dobrá volba. Hlavní úkol totiž polský rozhodčí splnil. Byť u vítězného gólu se můžeme ptát, zda mu v zárodku akce nepředcházel Bahův faul.

Slavia hrála se Spartou o titul, a tak se čekala – a podporovaly to i zkušenosti z nedávných derby – vypjatá bitva. Ta také přišla. Jednačtyřicetiletý elitní sudí Szymon Marciniak ji ovšem udržel v mezích.

Přitom pustil docela tvrdou hru a mnohé zákroky, které končily pádem některého z hráčů, nechal bez přerušení. A to velice správně, protože se o fauly nejednalo. Šlo většinou o situace, jež u českých sudích obvykle končí písknutím.

Marciniak si poradil i s Ladislavem Krejčím mladším, který bývá pro české sudí složitý případ. Už ve třinácté minutě mu ukázal žlutou kartu za ostrý skluz na Yiru Sora. Zákrok byl až na hranici vyloučení, protože kopačka šla proti kotníku stojné nohy, ale krajan od VARu se naštěstí pro Spartu neozval.

To samé, a tady by to naopak hosté uvítali, se opakovalo při rozhodujícím okamžiku celého utkání. Alexander Bah nechtěně, ale přece podrazil Lukáše Haraslína a pak se vydal do ofenzívy. Centrem poslal gólovou nabídku Ondřeji Lingrovi, který hlavičkou vstřelil první a vítěznou branku zápasu.

Bude zajímavé sledovat, co k tomu řekne komise rozhodčích Radka Příhody. Nejednalo se totiž o obdobu s týden starou situací z utkání Sparta–Zlín. Při ní komise vytkla zásah od videa, protože zlínští fotbalisté měli po sparťanském faulu míč na noze. To se v tomto případě nestalo, akce běžela výhradně po slávistických kopačkách.

Na druhou stranu, nešlo ani o „zásadní, skandální“ pochybení rozhodčího, tedy okamžik, kdy by podle manuálu měl videorozhodčí zasahovat.

Komise po dohodě s kluby delegovala cizince, protože se obávala, že mladý rozhodčí (zkušení z různých důvodů nebyli k dispozici) těžký zápas nezvládne.

Marciniak si s ním poradil velice dobře.

Szymon Marciniak v derby

Slavia Sparta 5 žluté karty 4 22 fauly 10

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 41. Lingr, 90+2. Schranz Hosté: Sestavy Domácí: Kolář – Bah, Hovorka, Ousou, Jurásek (90+9. Hromada) – Holeš, Traoré (75. Talověrov) – Sor (75. Tecl), Lingr (90+1. Plavšić), Olayinka /C/ – Schranz (90+9. Fila). Hosté: Holec – Wiesner, Vitík, Hancko (59. Panák), Ladislav Krejčí st. (82. Dočkal) – Ladislav Krejčí ml., Pavelka /C/ – Pešek, Hložek, Haraslín (74. Højer) – Čvančara (59. Karabec). Náhradníci Domácí: Talovierov, Plavšić, Tecl, Fila, Madsen, Hromada, Mandous Hosté: Heča, Dočkal, Souček, Sáček, Höjer, Panák, Karabec Karty Domácí: Bah, Traoré, Jurásek, Holeš, Olayinka Hosté: Ladislav Krejčí ml., Pešek, Karabec, Ladislav Krejčí st. Rozhodčí Marciniak – Kupsik, Obukowicz Stadion Sinobo Stádium, Praha-Vršovice Návštěva 19 370 diváků

Slavia - Sparta: Hořící sedačky v sektoru hostujících fanoušků, derby se zastavilo

