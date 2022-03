SESTŘIH: Zlín - Pardubice 4:1. Jasná výhra, dva góly dal Vukadinovič

Hosté nastoupili bez kapitána Jeřábka, který pyká za osm žlutých karet, a rychle ukázali, proč mají nejhorší obranu v lize. Ve 12. minutě je při střele Janetzkého ještě zachránilo břevno, ale vzápětí po rohovém kopu napálil Vukadinovič z hranice šestnáctky míč přesně k tyči. Pro srbského hráče to byl první ligový gól poté, co se v lednu vrátil do Zlína po více než čtyřech letech.

Za další tři minuty proklouzl strnulou obranou Hloušek, vrátil míč Janetzkému a ten za bezmocného přihlížení pardubických hráčů zvýšil na 2:0 . Při další velké šanci Dramého hosty podržel dvacetiletý gólman Markovič, který sezonu začínal až jako brankářská trojka.

Hosté odpověděli ve 41. minutě, když Cadu potvrdil, že patří mezi nejlepší ligové nahrávače. Přes chybujícího Hlouška dostal míč k Rezkovi a ten nabídku chladnokrevně zužitkoval. Pro brazilského záložníka to byla už devátá gólová asistence v ročníku.

Pardubičtí vycítili šanci a do druhého poločasu vstoupili mnohem aktivněji. Domácí obranu zaměstnával hlavně Cadu, jehož centry nadělaly brankáři Rakovanovi hodně starostí. Spoluhráči mu však příliš nepomohli a místo vyrovnání přišly další inkasované góly.

V 74. minutě prokličkoval obranou Janetzký a Vukadinovič opět nezaváhal. Brankář Markovič pak zmařil šance Hlouškovi a Vraštilovi, ale proti dalekonosné střele Francouze Dramého přesně pod břevno byl bezmocný.

Zlín vstřelil čtyři góly v nejvyšší soutěži poprvé od srpna 2018, kdy vyhrál 4:0 na Slovácku. Pardubice v pátém ligovém zápase v řadě splnily nelichotivou normu nejméně tří obdržených branek.

Góly Domácí: 13. V. Vukadinović, 16. Janetzký, 74. V. Vukadinović, 85. Y. Dramé Hosté: 41. Jakub Rezek Sestavy Domácí: Rakovan – Cedidla, Vraštil, Procházka (C), Hloušek – Conde, R. Hrubý (90. Hellebrand) – Reiter (57. Čanturišvili), Janetzký (86. Fillo), Y. Dramé (89. Hrdlička) – V. Vukadinović (86. Chwaszcz). Hosté: Markovič – D. Kostka, F. Čihák, Toml, T. Čelůstka – Cadu (79. Lupač), Solil, Vacek, Jakub Rezek (62. Akosah-Bempah) – P. Černý (C), L. Matějka (46. Huf). Náhradníci Domácí: Šiška, Simerský, Fillo, Hellebrand, Čanturišvili, Hrdlička, Chwaszcz Hosté: Letáček, Kubart, Halász, Lupač, Huf, Akosah-Bempah Karty Domácí: Hloušek Rozhodčí Klíma – Vodrážka, Machač Stadion Stadion Letná, Zlín

