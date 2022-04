Baník řeší problém s křídly. Přistřihne je uzdravující se Takács?

Cítím se dobře

„Bylo to hodně dlouhé čekání. Nejdřív zranění, tří měsíce pauza, pak návrat na dva týdny a další zranění. A zase tři měsíce pauza. Na hlavu těžký... Doufám, že už se to nebude opakovat, že to tady trochu nakopnu, budu zdravý a prospěšný týmu. Mám z toho radost, že už jsem s klukama na hřišti. Vybral jsem si pro začátek období reprezentační pauzy, kdy jsou tréninky náročnější, takže to pro mě byl takový křest ohněm, jestli to vydržím. A zatím vše drží, jde to podle plánu. Je však jasné, že tam ještě nějaké manko je. S týmem je to jiné, než když běháte v parku. Nicméně na herní nejistotu moc nemyslím, důležité je, že se cítím dobře.“