ONLINE + VIDEO: Plzeň - Slavia 1:1. Chorý srovnal, Bucha vyloučen

O titulu se sice dneska ještě nerozhodne, ale nedělní šlágr 27. kola FORTUNA LIGY Plzeň - Slavia rozhodně dost napoví. Pokud by uspěla Viktoria, rozšíří svůj náskok v čele na čtyři body, „sešívaní“ by se naopak při výhře vrátili na první místo, z něhož by se špatně sesazovali... Jak očekávaný hit dopadne? Na iSport.cz sledujte od 19 hodin podrobnou ONLINE reportáž s VIDEI nejzajímavějších okamžiků zápasu. V poločase a po konci duelu vám také nabídneme živé iSport Studio, jehož hosty budou Jakub Podaný a Lukáš Jarolím.