Dočkal: Titul? Cítíme, že jsme zpátky ve hře. Vychvaloval Hložka

Prvním poločasem se stejně jako jeho spoluhráči potrápil. Po změně stran ale dokázal Bořek Dočkal svůj výkon vystupňovat. Sparťanský kapitán připravil po rohu druhý gól pro Martina Vitíka a přispěl k triumfu 3:0, jenž Pražany zase o kus víc vrátil do hry o titul. „Trpělivě sledujeme, co se nad námi děje. Daří se nám to víc dostávat do vlastních rukou,“ pochvaluje si zkušený záložník.

Z Teplic vezete komfortní triumf 3:0. Snadno se ale nerodil, souhlasíte?

„Byl to těžký zápas. Jsem rád, že jsme ho zvládli, navíc s takovým výsledkem. Závěr už pak byl v klidu. Teplice musím pochválit za statečný výkon, chtěly hrát. Důležité bylo, že jsme šli do vedení. Pak se nám hrálo lépe.“

V prvním poločase se vám ale nedařilo, vlastně jste si vypracovali pouze jednu střeleckou možnost.

„My jsme ani neočekávali, že budeme mít pět šest šancí. Bylo to o tom, že musíme zůstat trpěliví a věřit, že další šance přijdou. Potřebovali jsme udržet rychlou kombinaci, aby to soupeře stálo hodně sil. Věděli jsme, že když budou muset běhat, postupem času začnou vznikat větší a větší okénka.“

Navíc jste opět udeřili po rohovém kopu. Je to velká pomoc?

„Góly nám dodávají sebevědomí k tomu, abychom zkoušeli nové a nové věci. Nemusí to být jen o balonu do šestnáctky. Navíc máme v náběhu silné hráč. Když tam dostaneme dobrý centr, je velká šance, že budeme efektivní.“

Velký podíl na výhře měl opět Adam Hložek, jenž udělal akci před první brankou. Ukázal svou výjimečnost?

„Nastupovat s Adamem, to musí bavit každého. Je to nadstandardní hráč, který je schopný sám zápasy rozhodovat. Musíme mu připravit takové podmínky, aby toho dokázal využít. V každém zápase něco vytvoří, umí si poradit s plnou obranou. Doufám, že si s ním ještě chvilku zahraju, ale všichni tušíme, že ho čeká větší kariéra za hranicemi České republiky.“

Znovu jste se přiblížili čelu tabulky. Berete to tak, že jste reálně zpátky ve hře o titul?

„Trpělivě sledujeme, co se nad námi děje. Teď se přibližujeme, i když v jednu chvíli už ta kapsa byla velká. Nyní se nám daří to dostávat víc do svých rukou, to je samozřejmě motivace navíc.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 47. Čvančara, 58. Vitík, 65. Čvančara Sestavy Domácí: Grigar (C) – Vondrášek, Mohamed Tijani, Kučera – Hyčka, L. Mareček (68. Nsunzu), Knapík, D. Boljevič (50. Kodad) – Trubač, Žák (79. Ledecký), P. Žitný (50. Prošek). Hosté: Holec – Wiesner, Vitík, Hancko, Höjer – Sáček (86. Pavelka), Ladislav Krejčí ml. – Pešek (64. Haraslín), Dočkal (C) (73. Karabec), Hložek (86. Ladislav Krejčí st.) – Čvančara (73. Pulkrab). Náhradníci Domácí: Mucha, Kodad, Mareš, Vobecký, Ledecký, Nsunzu, Prošek Hosté: Nita, Krejčí st., Souček, Haraslín, Pavelka, Karabec, Pulkrab Karty Domácí: Mohamed Tijani Hosté: Höjer Rozhodčí J. Machálek – J. Paták, D. Vodrážka Stadion AGC Aréna Na Stínadlech, Teplice Návštěva 10 063 diváků

