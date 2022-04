Poslední kolo ligy ONLINE: Boj o TOP 6, Karviná i Bohemians vyrovnali

Kompletním programem 30. kola vrcholí základní část FORTUNA:LIGY. Do poslední chvíle se bude bojovat o to, kdo bude v jaké nadstavbové skupině, kdo proklouzne do šestky bojující o titul, i o první místo. Slavia nyní má náskok jednoho bodu před Plzní, pokud by po nadstavbě došlo k rovnosti bodů, lepší postavení v základní části rozhoduje. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSport.cz s videi klíčových momentů.