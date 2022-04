Hložek po krachu Sparty: Hrozný výkon, neměli jsme pořádnou šanci

Po půl hodině hry připravil vyloženou šanci pro parťáka Lukáše Haraslína. To bylo ale po hříchu vše, co si s výjimkou úplného závěru Sparta v Olomouci vytvořila. Nic s tím neudělal ani Adam Hložek, nejproduktivnější hráč ligy. Po špatném výkonu celého mužstva se tentokrát svezl i on. „Sigma byla lepší, nedala nám žádný prostor, a zaslouženě vyhrála. Od nás to byl hrozný výkon,“ přiznal devatenáctiletý talent.