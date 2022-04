Kovář na tři minuty v brance. Musím ho poslouchat, smál se Trpišovský

„Přéma je tady dlouho, už je skoro můj nadřízený, musím ho poslouchat. Domluvili se na tom s Kolim. Dnes se to nabízelo, byla k tomu příležitost. Kovi ještě neměl v sezoně jediný start,“ smál se trenér Jindřich Trpišovský.

Jediné, na čem mu záleželo, aby nestandardní výměnu pochopil zlínský sok. Aby to nebral jako nepřijatelné zesměšnění. „Doufám, že to chápe i soupeř, nebylo to nic proti němu. Přéma tady je přes pět let a ještě neprohrál zápas,“ vysvětlil s trochou nadsázky Trpišovský.

Kovář plní roli zkušeného parťáka do kabiny. Do Slavie přišel z Bulharska v lednu 2017, jedničkou ale nikdy nebyl. Za pět let má na kontě 8 startů ve FORTUNA:LIZE, k tomu dalších 7 v národním poháru a 2 v Evropské lize.

Před středeční epizodkou chytal naposledy loni v dubnu v Brně (0:0), kdy musel naskočit po vyloučení mladého Matyáše Vágnera. Kolář byl tehdy mimo kvůli zranění z duelu na půdě Rangers.