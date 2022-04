Kouč Šustr učil slávistu Juráska bránit. Najednou to jde, vidí pokrok

V mládeži prošly Pavlovi Šustrovi pod rukama největší talenty brněnského fotbalu posledních let. Nejen Ladislav Krejčí mladší, dnes lídr Sparty, ale také David Jurásek. Ten roste ve Slavii na levém beku pro reprezentaci. „Buďme otevření. Byla chyba ho uvolnit. Doufám, že to teď ve Zbrojovce všichni takto vnímají,“ poukazuje na lacinou ztrátu perspektivního odchovance.

Když se Pavel Šustr v roli trenéra druholigového Prostějova dozvěděl, že je k mání tehdy ani ne dvacetiletý David Jurásek, hned vydal pokyn: Vezměme ho! Tak se i stalo a na Hané se učil zodpovědné práci dozadu. Občas to bolelo trenéra i hráče. „Byl trošku háklivý na bránění,“ líčí nedávný mládežnický kouč.

Šustr věděl, že má Jurásek budoucnost. Byť to s ním nebylo lehké. „Samozřejmě je potřeba s ním pracovat,“ popisuje mladíkův přirozený vývoj. V defenzivě měl v dorostu i při vstupu do seniorského fotbalu rezervy. „Pak odešel do Boleslavi a trenér ho dal paradoxně na levého beka. Najednou to jde,“ konstatuje potěšeně. „Ať nezapomene na to, že se jeho kariéra rozjela přes Brno a Prostějov. Upřímně, kdyby narazil na trenéra, který by nebyl trpělivý a trošku mu některé věci netoleroval, možná by nebyl tam, kde je a nebyl by tolik vidět,“ upozorňuje.

V Juráskovi vidí neúnavného běžce s vynikající levačkou. Také náturou není úplně tuctový. „Drzý, sebevědomý kluk,“ vypálí, když ho má charakterizovat. Zároveň však prý nejde o žádného raubíře. „Je hodný, dobře nastavený. I díky tomu je ve Slavii. V zápasech se neztratí, nesemele ho to. Trenér Trpišovský by ho tam určitě nedával, kdyby ho nepřesvědčil na tréninku. Strašně mu to přeju.“

Je zřejmé, že když vedení Zbrojovky předloni zabalilo k záložníkovi Janu Koudelkovi také Juráska a vyinkasovalo za transfery od Prostějova pár stovek tisíc korun, šlo o totální ústřel vedle. Brno se lehce připravilo o kvalitního hráče s následnou perspektivou výhodného prodeje. Do Slavie klidně mohl jít rodák z Dolního Němčí ze Zbrojovky. „Pamatuji si ještě z dob, kdy jsem hrával, že na odchovance se dívá malinko jinak,“ říká Šustr na mírnou obhajobu mateřského klubu. „Mrzí mě, že spousta mladých kluků teď z Brna odchází. Nevím, jestli z důvodu, že se s nimi dobře nepracuje anebo se jim nedokážou dát takové podmínky jako jinde,“ přemýšlí nahlas.

Kromě Juráska zmiňuje Daniela Filu, Antonína Růska, Ondřeje Pachlopníka, Dominika Janoška. „Když si vezmete, o kolik jde hráčů, máte budoucnost Brna v první lize,“ podotýká. Pokud však bude Zbrojovka nadále poskakovat mezi první a druhou ligou, talenty budou dál mizet za lepším. „V každém ročníku se objeví dva, tři zajímaví hráči a Ríša Dostálek se nebojí dát jim šanci,“ oceňuje přístup trenéra áčka Zbrojovky, která míří za návratem do nejvyšší soutěže.