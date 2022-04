Mundial: Kadeřábek o Nagelsmannově kouzlu. Takovou taktiku jsem nezažil

Pro Pavla Kadeřábka se před pár lety všechno zhmotnilo. Hrál na vrcholu sil a byl základním kamenem sestavy Hoffenheimu, který se pohyboval ve špičce bundesligy a probojoval se do Ligy mistrů. A velký podíl na tom měl i jeden z nejlepších a nejnadějnějších trenérů ve světovém fotbale. Julian Nagelsmann přišel do klubu teprve v osmadvaceti letech, ale Kadeřábkův tým hned pozvedl do vyšších pater.