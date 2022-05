Bílek: Titul je blízko i daleko. Dočkal pořád dá balon, kam chce

Řekli jste si o titul?

„Udělali jsme důležitý krok k tomu, abychom o titul pořád hráli. Čekají nás ještě dva nesmírně těžké zápasy. Budeme to dělat stejně jako dosud - dneska si to užijeme a pak se začneme připravovat na Hradec. Pokud budeme hrát tak, jako dneska, to znamená s chutí a agresivitou, o titul můžeme hrát.“

Byla agresivita klíčem k plzeňskému úspěchu?

„Věděli jsme, že pokud bude mít Sparta prostor, je nebezpečná. Konkrétně Dočkal, když má prostor, dá balon, kam chce. Jeho jsme chtěli speciálně pokrýt, aby k nebezpečným situacím nedocházelo. Pro mě je to pořád klíčový hráč, má myšlenku, kopací techniku, výborné standardní situace. Důležité bylo nenechat ho hrát.“

Rozhodl první gól?

„Hodně nás to povzbudilo. Do vyloučení jsme hráli velmi dobře, do ničeho jsme Spartu nepustili a hráli přesně tak, jak jsme si řekli. Po vyloučení se hráči semkli, nedali jsme Spartě téměř žádný prostor, navíc jsme byli dál nebezpeční. Vynikající výkon.“

Chystali jste speciálně standardní situace, při nichž má Sparta problémy a dali jste z nich dvě branky?

„Na standardky se připravujeme před každým zápasem. Soustředíme se hodně na ty své. Kalvach to výborně zahrává, hráči mají perfektní výběr místa. Dvakrát jsme z nich udeřili, pomáháme si tím.“

Považujete Buchovo vyloučení za taktickou chybu?

„Chyba byla v tom, že po standardce jsme to celkově neřešili dobře. Nechali jsme Peška rozběhnout, pak už Bucha ten faul musel udělat, když nechtěl, aby šel Pešek sám na bránu. Byla to naše taktická chyba, ale nejen jeho.“

Pomáhá vám proti Spartě dlouhodobě výrazně lepší bilance?

„To možná taky. My jsme v této sezoně odehráli se Spartou tři zápasy a ve všech jsme byli lepší. Doma jsme vyhráli 3:2, u nich remizovali 2:2, ale i tam jsme byli lepší a mohli ho vyhrát. Také dnešní utkání jsme mohli vyhrát výraznějším rozdílem, než 3:0. V tomhle ročníku jsme Spartu předčili.“

Plzeňští fanoušci vyvolávali Pavla Vrbu, pak i vás. Nezáviděl jste mu, že mu fanoušci připravili ovace?

„Vůbec ne, naopak. Pavel si to za to, co tady v Plzni odvedl, zaslouží. Byl u zlaté éry, kdy Plzeň hrála Ligu mistrů. To mu přeju.“

Vnímáte, že titul už je opravdu blízko?

„Zažil jsem situaci ve Spartě, kdy jsme tři kola před koncem vedli o čtyři body a pak dvakrát prohráli. Euforii chápu, cítíme, že jsme k titulu hodně blízko, ale pro mě je to ještě hodně daleko. Musíme vyhrát v Hradci, který je nepříjemný, obral o body Spartu i Slavii. Čeká nás tam obrovský boj. Máme před sebou spousty práce, i když ročník končí za týden.“