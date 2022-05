Dočkal končí nejen ve Spartě: Finále poháru bude můj poslední zápas

Sparťan Bořek Dočkal dostává žlutou kartu poté, co trefil kopačkou do hlavy jabloneckého Davida Housku • Pavel Mazáč / Sport

Poslední zápas Dočkal odehraje 18. května v odloženém finále domácího poháru proti Slovácku. Bývalý reprezentační záložník o tom informoval ve videu na klubovém Twitteru.

„Chtěl bych oznámit, že finále poháru na Slovácku bude můj poslední zápas profesionální kariéry,“ řekl Dočkal.

„Slušelo by se tímto poděkovat jednak klubu a lidem v něm za ty roky, které jsem tu měl možnost strávit, fanouškům za jejich podporu a za to, že díky nim se vztah ke klubu za ty roky roky neustále prohluboval, a v neposlední řadě samozřejmě i rodině. Jsem všem vděčný za to, že jsem ty roky ve Spartě mohl strávit a vážím si toho,“ dodal.

Slávistický odchovanec získal dva tituly, po jednom s Libercem a se Spartou, s níž dvakrát triumfoval i v domácím poháru a jednou i v Superpoháru. V reprezentaci, jíž dělal i kapitána, odehrál Dočkal 43 zápasů a vstřelil sedm branek. Vyzkoušel si také čtyři zahraniční angažmá. Hrál za Konyaspor, Rosenborg, Philadelphii a čínský klub Che-nan Ťien-jie.

V čerstvém žebříčku deníku Sport nejlépe placených hráčů ve FORTUNA:LIZE se umístil na prvním místě. Celé pořadí ZDE>>>

Po konci kariéry se hodlá věnovat rodině. „Hodně se mnou cestovala, přizpůsobila se mé kariéře, byl jsem taky často pryč z domova. Teď chci být u výchovy kluků a prožít s nejbližšími spoustu zážitků,“ prohlásil Dočkal.

VIDEO: Podívejte se na zatím poslední z 46 ligových gólů Bořka Dočkala