Zápletka o titul: šance Slavie? Pikle v zákulisí, prostředí rivalům nesedí

Plzeň i Slavia by v klíčové fázi sezony mířily nejraději úplně jinam – Viktoria dlouhodobě neumí vyhrávat v Boleslavi, kde své zápasy hraje Hradec. Mistři z Edenu zase neradi cestují na ostravskou půdu, kde jejich poslední vystoupení na podzim končilo pořádnou divočinou a remízou 3:3.

Plzeň zahání negativní vzpomínky. Proti Hradci padla na konci srpna 0:1, šlo o jednu ze dvou proher v celé ligové sezoně. V říjnovém duelu proti Boleslavi (0:2) navíc vypadla z osmifinále MOL Cupu (0:2). Z deseti posledních výjezdů do středních Čech pouze dvakrát vyhrála. Nutno dodat, že s Hradcem nastoupila značně rozbitá – tři dny po bolestivém vyřazení z play off Konferenční ligy na hřišti bulharské Sofie, celá řada opor zápas sledovala jen z lavičky. Úvodní duel jara doma naopak zvládla díky vítězné trefě Tomáše Chorého 1:0.

Teď Plzeňští sedají do autobusu v úplně jiném rozpoložení. Nadstavbou šturmují náramně, k šestému titulu zbývá kousíček. Hráči jsou semknutí, motivovaní, plni odhodlání dotáhnout sezonu do zdárného konce.

„S Hradcem letos nemáme dobrou bilanci, hrají výborně, bez tlaku. My jsme ale hodně blízko tomu, o čem všichni sníme, a nechceme, aby nás zastavil zrovna Hradec,“ burcoval pro klubový web plzeňský asistent Pavel Horváth.

SESTŘIH: Hradec Králové - Plzeň 1:0. Po blamáži v Sofii první ligová prohra Viktorie Video se připravuje ...

Výjezd do středních Čech bývá pro aktuálního lídra vždy náročný. Horváth si možná vybaví vypjaté scény ze zápasu na podzim 2013. Ještě jako plzeňský kapitán schytal po výhře 2:1 facku od pořadatele. V tom samém klání pak přišli naštvaní domácí fanoušci na tiskovou konferenci tehdejšího západočeského kouče Pavla Vrby a pokřikovali na něj, že zápas ovlivnili pro Plzeň rozhodčí.

Tentokrát bez červené, věří Lingr

V boleslavském azylu jsou vysoce namotivovaní i hradečtí fotbalisté. V nadstavbě sebrali body Slavii i Spartě a užívají si pozici, kdy jako zbojník Robin Hood obírají bohatší soupeře. „Sešívaní“ dělají v zákulisí všechno pro to, aby „votroci“ stejně zamakali také proti Plzni. Vedení k sobě do VIP prostor pozvalo na poslední domácí zápas proti Slovácku dvojici klíčových (a žádaných) es Adama Vlkanovu a Jana Mejdra. Těžko věřit, že se u rautu bavili o počasí, spíš rozebírali možnosti angažmá do další sezony. A taky zápas s Plzní, aby do něj dali všechno.

„Nelíbí se mi, že se pohybují ve VIP prostorách Slavie, když probíhá nadstavba. Kluci, je to neetické. Soustřeďte se na sebe, nejezděte tam, kam nemáte a kam nepatříte,“ vzkázal v pořadu Limbova šajtle pro iSport TV explzeňský obránce David Limberský, který modročervené barvy pojede do Boleslavi povzbudit přímo do fanouškovského kotle pro hosty.

S nepříznivou bilancí jde do závěrečného venkovního klání sezony také Slavia. Z deseti posledních duelů na Baníku pouze čtyřikrát vyhrála, naopak doma v Edenu sedm zápasů v uplynulých osmi letech vždy zvládla za tři body. „Obzvlášť doma je to nepříjemný soupeř. Dávají teď prostor mladým hráčům, což je dobře pro Baník i celý český fotbal,“ pravil na klubových stránkách asistent Zdeněk Houštecký.

Poslední vystoupení podzimu v Ostravě nabídlo jedno z nejzajímavějších klání ročníku. Slavia vedla před prázdnými tribunami 2:0, po přestávce ale domácí promíchali sestavu a srovnali na 2:2. Trpišovského soubor dohrával bez dvou vyloučených (Oscar, Kuchta), domácí zase kopali dvě penalty, jen jednu proměnili a zápas skončil skórem 3:3.

SESTŘIH: Baník - Slavia 3:3. Infarktová bitva bez vítěze, hosté dohrávali v devíti Video se připravuje ...

„Byl to poslední zápas před pauzou, šel jsem tam za stavu 3:2 pro Baník a hráli jsme o devíti. Byl to hektický zápas nahoru dolů, myslím, že nás bude něco podobného čekat i teď, ale snad nedostaneme žádnou červenou kartu,“ připomněl slávistický záložník Ondřej Lingr.

Pražanům zbývají poslední dva pokusy, jak Plzeň sesadit z trůnu a ligový primát zdvihnout počtvrté za sebou. Aktuálně ztrácejí dva body. Pokud na Baníku remizují nebo prohrají a Viktoria shrábne tři body s Hradcem, bouchá se na západě Čech šampaňské kolo před koncem.

Plzeň získá titul, když…

Vyhraje nad Hradcem, a Slavia jakkoliv ztratí v Ostravě. Jiná alternativa tak brzkého rozhodnutí neexistuje.

Slavia se vrátí do čela tabulky, když…

Vyhraje v Ostravě a Plzeň jakkoliv ztratí s Hradcem. V případě bodové shody by měla výhodu Slavia díky lepšímu postavení po základní části soutěže.