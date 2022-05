Liga očima fanoušků: Pavle, vítej doma! Slávisté se na derby vykašlali

Video se připravuje ... Ve čtvrtek se ještě rozehraje baráž, pro většinu týmů je ale sezona FORTUNA:LIGY u konce. Slavia završila nepovedenou nadstabu prohraným derby, Sparta po výhře vyhlíží letní změny. Radost zavládla v Plzni, kde se slaví titul, i v Ostravě, kde Baník vítá navrátilce Pavla Vrbu. A Bohemians... ti si ročník prodlouží ještě o dva zápasy, ty nejdůležitější. Podívejte se, co na ligové dění říkají fanoušci.

SLAVIA PRAHA Hráči se na derby vykašlali, totální bída Slavia uzavřela ligu domácí prohrou v derby. Musím přiznat, že tak zklamaný jsem z Edenu dlouho neodcházel. Čert vem´ uplynulý ročník a ztrátu titulu. To se prostě může stát i přesto, že jsme si ztrátu zavinili sami. Naši hráči ale ukázali úplnou neochotu odehrát zápas se ctí. Nevím, zda se již viděli na dovolené, nebo jim to už prostě bylo jedno. V každém případě takhle se vykašlat na derby je opravdu trestuhodné. Nedivím se trenérovi, že použil ostřejší slova. Upřímně, převálcovat Spartu, většina fanoušků bude s ligou víceméně spokojená. Prostě derby je měřítko, vždy a za jakýchkoli okolností. Prohrou se snesla na celé mužstvo včetně realizačního týmu velká kritika a začínají se objevovat hlasy, které vše hází na trenéra. A také označují odchody Stancia a Kuchty jako chybu. Osobně si myslím, že to je blbost. Ano, každý má svůj díl viny. Ale držet hráče proti jeho vůli opravdu nemá cenu. Nyní je hlavně potřeba kvalitně doplnit kádr a hlavně zanalyzovat množství zraněných. Teď si ale užijme chvíli klidu – a v červenci zpět do hlediště! DAVID OCETNÍK. 44 let, AREA 114 Video se připravuje ... SESTŘIH: Slavia - Sparta 1:2. Fantastická dělovka Hložka a hosté vyhráli třetí derby v sezoně!

SPARTA PRAHA Přestupy? Pozor, poslední byly tragické Nabízí se přísloví: konec dobrý, všechno dobré. Ale má to dva háčky. Jeden, že nás ještě čeká Slovácko v poháru, a druhý, že to není pravda. Výkonem v derby jsme se částečně přiblížili tomu pohárovému, když hlavy pomazané přišly na to, že účinný presink byl vynalezen už před mnoha lety. Nazval bych to střízlivě náznakem zlepšení, protože ani sestava soupeře nebyla zdaleka nejsilnější. LK 37 jako by s kapitánskou páskou zmoudřel, hrál slušně. U Karabce u mě převládá pozitivní hodnocení umění dostat se do šance než ji proměnit. Časem zvládne obojí. Pokud jde o přestupy, vztyčuji varovný prst: naše poslední nákupy byly tragické. Výjimka Čvančara potvrzuje pravidlo. Jsem zvědav, až se sejde velevážené konzilium, jaké trumfy vytáhne z klobouku. Do Vrby někdo našeptal, že v Baníku to bude nejlepší, což mu asi Hapal s Kováčem neodpustí. Přejme mu však hodně úspěchů, kterých se mu u nás nedostalo. Proč? Na to, předpokládám, odpoví analýza, kterou připraví asi Tomáš, protože se k tomu sebekriticky přihlásil. Tak se těšme! Miloš Kolář. 71 let, fotbalový důchodce Video se připravuje ... Holoubek a Jarolím: Hložkovi by seděla bundesliga. Z Dočkala by byl dobrý funkcionář

VIKTORIA PLZEŇ Titul je týmový, Bílek nedoceněný Tak je to za námi. Závěrečné kolo už nic neřešilo, jen se slavilo. To, že nám někdo věnoval poslední body za penaltu, která vlastně nebyla, již nic změnit nemohlo. Pouze to pomohlo upevnit korunu krále střelců našemu Jeanovi-Davidovi. Sezona byla divná, ale na konci prostě snová. Začátek: nic moc, v pohárech jsme opět nebyli. Potom takové šedavé výkony, někdy se na to nedalo dívat, výbuch v hnus Edenu… Ovšem body to prostě sypalo, sypalo a sypalo. Prohrát v lize jen dvakrát, to je prostě hodné mistra. Pan Bílek je nedoceněný trenér, taková šedá myška. Ale okouknul materiál, viděl, co si s ním může dovolit, a ušil systém na míru. Neválcoval soupeře, na to neměl hráče, ale uměl se jim zažrat pod kůži. Tenhle titul je po tom prvním nejméně očekávaný, hlavně týmový. A jsem na něj hrdý. Dopředu se zatím nedívám, teď si musím užít triumf. V Evropě možná díru neuděláme, ale třeba překvapíme. Jo a jinak poděkování nadšencům za nádherné poslední choreo. Čest královně Viktorce, ať si celá Praha trhne nohou! A COVID navždy pryč! KOVI. 54 let, koordinátor distribuce Video se připravuje ... Další plzeňský večírek! Podívejte se, jak na náměstí řádili hráči i Bílek

BANÍK OSTRAVA Pavle, vítej konečně doma! Jednogólová prohra v Plzni úplně ztratila význam oproti zprávě, že s klubem podepsal smlouvu Pavel Vrba. Trenér s modrobílým srdcem a mnoha úspěchy se k nám vrací po hodně dlouhé době. A jak řekl jeden kamarád, jeho comeback se dá srovnat s návraty baníkovských hráčských legend ze zahraničí – nechci jmenovat, abych na nikoho nezapomněl. Jsem si jistý, že Vrba bude mít u fanoušků velkou podporu a taky dostane od vedení dostatek prostoru na svou práci. Jen mávnutím proutku se do top čtyřky (nejlépe trojky) nedostaneme. Pokud budeme mít pohárové ambice, je třeba mančaft vhodně posílit. Jestliže budeme chtít zapracovat mladé, je třeba dát trenérovi čas a možná i upravit klubové cíle. Myslím, že i pro tento krok by měli fanoušci, zvyklí na místní odchovance, pochopení. V každém případě se jako všichni na novou sezonu pod novým trenérem těším. Vedle toho je třeba Tomáši Galáskovi poděkovat za odvedenou práci a nepřát si nic jiného, než že se v našem klubu ještě někdy objeví. David Liveč. 40 let, vedoucí prodeje Pavel Vrba se stal novým trenérem Baníku Ostrava • Foto Koláž isport.cz