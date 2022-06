Jindřišek o pokračování v Bohemce i veteránech v lize: Nikdo nepřesluhuje

Po dlouhé sezoně má dovolenou a doma pod Jizerskými horami se nezastaví. „Je to spíš pracovní volno. Každý den jsem v lese a chystám dřevo na zimu,“ vykládá do telefonu. Občas zaskočí i jako instalatér, jeho šikovné ruce jsou v okolí vyhlášené: „Zrovna jeden člověk potřeboval v novém baráku zavést odpad.“ Jednačtyřicetiletý poctivec Josef Jindřišek mohl chodit s instalatérskou brašnou přes rameno každý den, ale odchod z ligového fotbalu do civilu ještě minimálně o rok odložil a s Bohemians se dohodl na další sezoně.

Josef Jindřišek b14. února 1981 (41 let) Výška/váha: 178 cm/83 kg Pozice: defenzivní záložník Klub: Bohemians 1905 Kariéra: Sokol Plavy (1987–1989), Sokol Držkov (1989–1991), Sokol Plavy (1991–1993), Jablonec (1993–2006), Dukla Praha (2000), Velké Hamry (hostování, 2001–2002), Sigma Olomouc (2007–2009), Fulnek (hostování, 2008), Bohemians 1905 (od 2009) Ligová bilance: 395 zápasů/24 gólů Úspěchy: 2x postup do první ligy (2009, 2013), osobnost FORTUNA:LIGY 2019/2020

Ulevilo se vám, že máte budoucnost vyřešenou?

„A jak! Víte, pořád cítím, že na to mám. Na hřišti i v kabině. Nakonec jsem si řekl, proč bych měl končit, když nemusím.“

Co rozhodlo?

„Vyhraná odveta baráže s Opavou, po které jsme se udrželi v lize.“

Jeden zápas?

„Přesně tak. Děkovačka s fanoušky, skandování mého jména, ta euforie všude kolem…“

Přitom na jaře jste naznačoval, že byste mohl s ligou skončit a začít hrát divizi ve Velkých Hamrech.

„Je pravda, že letos jsem byl konci zatím nejblíž. V Hamrech už jsem byl dohodnutý na podmínkách, ale pořád mi v Bohemce nevycházela nějaká pěkná rozlučka. Kdybychom nehráli baráž a v posledním zápase nadstavby s Karvinou už nám o nic nešlo, mohl jsem třeba v 86. minutě vystřídat a užít si poslední potlesk. V baráži, kde jde o všechno, se taková gesta dělají hůř.“

I tak pro vás baráž byla emotivní, viďte?

„Spousta lidí mi říkala, že přece nemůžu končit. I fanoušci se mě ptali, co bude dál. Po vyhrané odvetě s Opavou a jistotě záchrany jsem začal brečet, cítil jsem konec. Nehrál jsem na city, šlo to ze mě. Spousta lidí mi říkala, že nemůžu končit. V následujícím týdnu jsem si sedl s předsedou představenstva Dariuszem Jakubowiczem a dohodli jsme se na dalším roce.“

Zajímavý obrat. Co vás ale nejvíc nahlodávalo?

„Hlavní je pro mě herní vytíženost, už na konci jara jsem hrál ob zápas. Uvědomuju si, že mi je jednačtyřicet a mladší kluci logicky dostávají přednost, ale stejně chci hrát každý zápas. S tím vnitřně bojuju nejvíc. Na rozdíl třeba od peněz: kdyby mi o ně šlo, nehrál bych třináct let v Bohemce a snažil se jít někam do ciziny. Až někdy v červnu skončím, v červenci budu muset nastoupit do klasické práce.“

Kdy to bude?

„Těžko se to předpovídá. Za rok? Za dva? Záleží, jak bude držet zdravíčko. A taky kolik toho odehraju a jestli budu platný. Čtyři nebo pět zápasů za půl roku by mě nenaplňovalo. Pak bychom se už v zimě mohli dohodnout, že po sezoně skončím. Je to otevřené.“

Prodloužení smlouvy Bohemians oznámili originálním klipem od vás ze severu, střihnul jste si hlavní roli. Kdo s tím přišel?

„Vzniklo to na schůzce s panem Jakubowiczem. Říkali mi, ať o prodloužení smlouvy nikde nemluvím, že k tomu uděláme nějakou show. Upřímně, nerad se předvádím, bylo to na mě trochu moc, ale šel jsem do toho.“

Fanoušky to pobavilo, zvlášť v kombinaci s předchozí fotkou z Velkých Hamrů. Už to vypadalo, že v lize končíte a jdete do divize.

„Šel jsem do lesa a telefon jsem nechal doma, mezitím mi všichni psali. Symbolicky v 19.05 na klubovém webu vyšla zpráva, že pokračuju, a pak jsem začal všem odpovídat.“

Jaké byly reakce?

„Bohemáci byli pochopitelně rádi, že jsem podepsal. Včetně kuchaře z penzionu Maxík od nás z Plavů, který koulel očima: ‚Tys nám dal, Pepčo!‘“

Zato ve Velkých Hamrech asi nebyli tak rádi, což?

„Bylo mi jich trochu líto, tou fotkou s klubovou šálou jsme je určitě namlsali. Majitel klubu asi nebyl nadšený, na poslední zprávu mi odpověděl stroze. Ale třeba jen neměl čas… Určitě se brzy potkáme a vyříkáme si to. Na druhou stranu, v Hamrech jsou svým způsobem zvyklí. V kontaktu jsme tři roky a já celou tu dobu prodlužuju v Bohemce smlouvu o další sezonu.“

Na čísla si moc nepotrpíte, ale jedno by vás mohlo zajímat: víc než 400 ligových zápasů od roku 1993 v Česku stihlo jen jedenáct legend. Láká vás se k nim přidat?

„Petržela, Vlček, Otepka, Vaniak, Horváth... Hodně dobrá společnost. V top desítce znám všechny a konkrétně Milanu Petrželovi přeju pětistovku, snad vydrží. A já? Chtěl jsem tři sta startů za Bohemku, což mi v nadstavbě vyšlo. Ligová čtyřstovka je taky událost: když jsem podepisoval smlouvu, ptal jsem se našeho mluvčího, kolik mi chybí. Těch pět zápasů není nedosažitelných.“

Taky můžete vyrovnat historicky druhého nejstaršího hráče české ligy Jaromíra Blažka, jenž naposledy nastoupil ve věku 42 let a čtyři měsíce. Výš už je jen Pavel Zavadil, jemuž bylo ještě o tři měsíce víc.

„Ani si to neuvědomuju, pořád kolem sebe vidím mladé kluky. A jsem rád, že nejsem jediný čtyřicátník v lize. Matěják (záložník Marek Matějovský) je pan fotbalista, který dělá hru Boleslavi. Tomáš Hübschman hraje v Jablonci na stejné pozici jako já, drží prostředek. Tenhle post ocení jen ten, kdo fotbalu opravdu rozumí. Ani ne za měsíc k nám přibude Honza Laštůvka, brankář Baníku. Všimněte si, že nikdo z nich nepřesluhuje a nezabírá místo mladším. Nemůžete hrát jen kvůli jménu: zvlášť dneska, když si kluby hlídají každou korunu.“

Co čekáte od příští sezony? Budou to pro Bohemians zase nervy? Nedávno jste zmiňoval, že výsledky s věkem prožíváte čím dál víc.

„Doufám, že tentokrát to nervy nebudou. Jasně, někdy se jim nevyhnete, ale snad to nenecháme dojít tak daleko jako letos. Na jaře jsme tři měsíce nevyhráli a nadechli jsme se až v nadstavbě. Jeli jsme nadoraz a fotbalový bůh nás odměnil: remízový gól v Jablonci na poslední chvíli, čtyřka proti Karviné, dvě výhry v baráži s Opavou… Ovšem v příští sezoně by bylo fajn se skupině o záchranu vyhnout.“

Pomůže vám, že zkraje týdne prodloužil smlouvu i trenér Jaroslav Veselý?

„Už po baráži jsem se ho ptal ve vipce, jestli bude pokračovat. Je příjemné, že zůstal, tým dobře zná. Někdo přijde, někdo odejde a snad budeme po zkušenosti z minulé sezony zocelenější. Znáte to: co tě nezabije, to tě posílí.“

Mimochodem, co vaše trenérská kariéra?

„Pořád mám jen trenérské béčko. Před áčkem musím někde trénovat. Chtěl bych začít u malých kluků, ale na to dojde, až skončím v Bohemce. Teď bych to nestíhal. Přijel bych domů a rovnou mazal na trénink. Všechno má svůj čas, pořád jsem ještě ligový hráč.“

Co jste s Bohemians ještě nestihl? Poháry?

„Pravda, letos jsme nebyli daleko. Od postupu do semifinále MOL Cupu nás dělilo pár vteřin. Do Evropy to jde přes národní pohár snáz, třeba se to povede už za rok. Nebo můžeme překvapit v lize jako v poslední sezoně Hradec. Nic není nemožné.“