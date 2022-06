Vrba v Baníku i jako herec: Byl jsem jen kompars. O vodku si neříkal

Plzeň? Pražský výběr? Kdepak. Vrba si v klipu objednal Radegast a v rádiu si místo kapely Michaela Kocába naladil Jaromíra Nohavicu. „Aby nevzniklo nějaké nedorozumění, Pavel Vrba si v klipu neříká o vodku, ale o radka (Radegast),“ upřesňuje Richard Šíma, který s nápadem na natočení klipu přišel. „Už se nás totiž ptali, proč si říká o vodku.“ Pavel Vrba se tomu hlasitě zasmál a pohotově doplnil: „Vodka by byla v Machačkale.“

Sám neměl s originálním představením problém. S nápadem hned souhlasil, s chutí se do natáčení pustil. „Já to ale netočil, to točili tady pánové... Já tam byl jen kompars.“ Přiznává, že podobné intro zažil poprvé. „Nevzpomínám si, že bych kdy měl vyloženě takový vstup na internetu jako v Baníku. Je to hlavně pro fanoušky a pro lidi, co fandí Baníku. Pokud to mělo úspěch, jsem rád. Pokud se to líbilo, tak to gratulujte někomu jinému. Já tam byl jen do počtu. Kam mě postavili, tam jsem šel. Zažil jsem něco takového poprvé a bylo to příjemné.“

V klipu sice odmítá plzeňské pivo, ale s úsměvem přiznává, že úplné vale mu nedá. „Mám naštěstí dobré známé v Plzni, co dělají v pivovaru a sem tam po mě hodí nějakou tou plzní, takže mám dostatek zásob plzeňského piva. Ale možná přesedlám na Radegast. Uvidíme, třeba mě pozvou do pivovaru a nějakého sládka tam oslovím.“

Ještě před tím Vrbu s Baníkem čekají další příjemné „povinnosti“. Klub slaví 100 let od založení a 13. července hostí slavný Celtic F.C. „Těším se nejenom já, ale všichni fanoušci Baníku,“ říká Vrba. „Přijede mužstvo, které v Evropě pravidelně hraje poháry, je to úžasná pozvánka před ligou. Fanoušci se mají na co těšit.“ Když pak byl dotázán, jakého vysněného soupeře by vybral on, reagoval znovu pohotově: „Přerov!“