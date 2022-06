Jak Vrba prožíval svůj start v Baníku: Laco, to si děláš pr... Konečně!

Z amplionu se mu dostalo vřelého entrée. Hlasatel na útulném stadionku ve Štěpánkovicích zmínil všechny úspěchy Pavla Vrby, uvedl ho jako nejlepšího českého trenéra posledních let. O to větší měla takřka tisícovka diváků očekávání, jak si Baník povede.

A na začátku přišlo rozčarování. Na papíře silnější sestava, úplně v klidu ligová, si se soupeřem z MSFL nevěděla moc rady. A to měly Otrokovice za sebou jediný trénink a do konfrontace se jim v tomto období moc nechtělo. Kývli jen z důvodu dobrých vztahů a příslibu budoucí spolupráce.

„Hrajte, je to pomalý,“ nabádal Vrba stopery, když si neefektivně jen mezi sebou vyměňovali míče. „Sakra vyhoď to přesně rukou,“ pokáral zase brankáře Jiřího Letáčka, který chtěl založit rychlý brejk, ale výkop nebyl akurátní.

Když po Takácsově hrubce hosté vstřelili gól a vzápětí se dostali do další tutovky, kouč už to nevydržel. „Laco, to už si normálně děláš pr**l? Proč to ku**a komplikuješ?“ kroutil hlavou nad nepřesnou rozehrávkou posily ze Slavie, která se okamžitě všem spoluhráčům omlouvala. Nutno dodat, že se příliš nevedlo ani Janu Kubalovi, další (staro)nové tváři. Kazil, příliš nestíhal.

V první půli zaujal jen testovaný rychlík Yann Yao a aktivní Nemanja Kuzmanovič (1+1). „Kuzmič, pochvala,“ ukázal mu Vrba zdvižený palec na dálku po parádní asistenci právě Yaovi.

Srb potvrdil, že mu obec přezdívaná Palestina sedí. Místní ho mají rádi, dřív tam žil. Jeho dres se společně s trikotem Jana Laštůvky vydražil za dvanáct tisíc, výtěžek poputuje tělesně postiženému Adámkovi. Sobotní odpoledne ve Slezsku se v tomto ohledu povedlo, lidé si ho užili.

„První poločas měl být z mého pohledu lepší, měli jsme se víc prosazovat. Nějaké příležitosti tam sice byly, ale soupeř je měl taky. Některé věci nebyly optimální. My nějak trénujeme, měli jsme hodně náročný týden, co se týká objemu. Není to omluva, ale realita v tom, že nejsme dynamičtí, jak bychom měli být. Domácí vypadali v některých fázích rychlejší. Měli jsme být přesnější a více trestat, aby byl už první poločas aspoň o tři góly. Tam jsem viděl problém,“ řekl trenér.

Druhá půle už mu udělala radost. Nejdřív u lajny vysvětlil, jak má křídelník Lukáš Cienciala otvírat prostor novému levému bekovi Eldaru Šehičovi, a pak přišel koncert nádherných akcí a hlavně branek.

„Konečně, super!“ liboval si při parádních kombinacích na jeden dotyk. „Šehy, it is your goal,“ zvedl pak sebevědomí obránci, který dorazil z Karviné, za hezkou předfinální přihrávku.

Ostravští se nakonec trefili pětkrát, už neinkasovali. Jak Letáček (zatím odmítl rozhovor, protože přesun z Pardubic ještě není administrativně doladěn), tak mladý Martin Hrubý působili mezi třemi tyčemi jistě. Stejně jako stopeři „druhého sledu“ – Martin Chlumecký s Jakubem Pokorným.

„Potom již byla převaha výrazná, dařilo se střelecky, dali jsme pěkné góly. Trefovali jsme se i ze střední vzdálenosti, divákům se to muselo líbit. Splňovalo to parametry a mé představy. Výsledek 7:1 proti týmu z MSFL není špatný,“ uzavřel Vrba s tím, že posily zatím nechce hodnotit. Je brzy.