Kouč Pardubic: V lize musíme jet na krev. Našel nového Ewertona?

Co vám generálka ukázala vzhledem k připravenosti na ligový start proti Českým Budějovicím?

„Připadalo mi, že nám úterní zápas v Rakousku proti Galatasarayi (0:0) spolu s cestováním vzal hodně sil. Do třicáté minuty nám nešly nohy, s výkonem jsem nebyl vůbec spokojený. Pak jsme se rozběhali a zvedli po šanci Vacka. Do druhé půle jsme protočili pět hráčů a gólmana, takže jsme se taky chvíli hledali, ale postupem času náš výkon gradoval. Dali jsme branky a měli i další rychlé přechody do útoku, které jsme bohužel řešili špatně.“

S velkou chutí hrál Dominik Janošek, v takovém módu vám hodně pomůže, že?

„Jsme o tom přesvědčení, proto jsme ho brali.“

S Michalem Hlavatým tvoří jeden z nejkreativnějších a nejkombinačnějších středů v lize.

„Chtěli jsme zvýšit konkurenci, pravdou je, že tam máme trošku přetlak. Soutěž je však dlouhá, liga nejde odehrát ve třinácti lidech. Když máte dvacet vyrovnaných hráčů, je to pro trenéry super. Musíme akorát najít ideální složení, aby to fungovalo.“

Jak se vám líbil testovaný osmnáctiletý stoper Jakub Luka z Ružomberoku?

„Určitě má budoucnost, ale na naši ligu je to asi ještě brzo. Bude to super hráč, ale za mě ještě potřebuje trochu času.“

Naopak u Brazilce Leandra Limy to vypadá, že jste našli nového miláčka fanoušků. Za druhý poločas stihl bilanci 1+1, lidé tleskali, po duelu se s ním fotili...

„Předvedl dobrý výkon, i co se týče obranné stránky. Nerad bych však ještě jásal. (úsměv) Potřebuje dotrénovat a zvyknout si na českou ligu. Každopádně je vidět, že v něm něco je.“

I v Matěji Helešicovi. Nahradí zkušeného Tomáše Čelůstku?

„Nejdřív jsme ho dávali na krajního záložníka, kde to nebylo úplně ono. Na beku však podává dobré výkony. Je ofenzivní, věřím, že bude dobrou náhradou. Akorát bude ještě třeba si zvyknout na ligu, být tvrdší.“

Odešli vám tři stopeři – Čihák, Hranáč a Pojezný. Ještě doufáte, že se aspoň jeden vrátí?

„Sám jste viděl, že pořád hledáme a snažíme se na stoperu zvýšit konkurenci. Uvidíme.“

S Baníkem jste si vyměnili čtyři hráče. Jde o náhodu, nebo formu nějaké nové spolupráce?

„U gólmanů tam asi nějaká spolupráce byla, ale jestli to bude na dlouhodobější bázi, to bych teď předjímal.“

Jaký je zdravotní stav? Chyběl například kapitán Jan Jeřábek nebo Dominik Kostka.

„K létu patří zranění, nám se to samozřejmě taky nevyhnulo. Kosťa bude snad za čtrnáct dní dobrý, u Honzy to je horší.“

Co tedy udělat, aby tato sezony byla klidnější a nezachraňovali jste zase na poslední chvíli?

„Zaprvé potřebujeme do ligy dobře vstoupit, to je hrozně důležitá věc. A taky potřebujeme trochu sportovního štěstí, protože loni se nám lepilo všechno na paty. V neposlední řadě si musí všichni hráči uvědomit, že pokud chceme být v nejvyšší soutěži, musíme jet na krev. Jestliže nebudeme hrát zodpovědně a budeme dělat chyby, rozdíloví a kvalitní hráči soupeře vás potrestají. A to se nebavím o první trojce, ale o každém ligovém mančaftu.“

Do první trojky přestoupil Ewerton s Caduem, které dobře znáte. Prosadí se?

„Ewe už začal, navíc gólově. Má ve Slavii dobře nakročeno. Cadu si však asi bude muset nejdřív v Plzni zvyknout na obrovskou konkurenci. Věřím, že si postupem času svoje místo najde, protože je to dobrej fotbalista.“