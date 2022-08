Návrat Jankta do Česka je sympatický, říká Ščasný. Co jeho vztah ke Slavii?

V 26 letech utnout zahraniční kariéru a vrátit se do české ligy? Trenér Zdeněk Ščasný bere rozhodnutí Jakuba Jankta vyměnit Getafe za Spartu za zajímavý krok. „Vůbec nejde o to, že se nějaké návraty nepovedly. Důležitá je výkonnost a mentalita hráče. Nepřijde mi to ponižující,“ říká někdejší sportovní ředitel Letenských.

Jaký dojem tento transfer na vás dělá?

„Fotbalově si myslím, že Sparta udělala dobře. Otázka je, jakou má Jankto povahu, do takové míry jej neznám. A také jak na tom bude - v Getafe nehrál, do toho byl zraněný, ale myslím si, že Sparta s jeho příchodem udělala dobře ze dvou důvodů.“

Jaké jsou?

„Má velký problém na křídlech a potřebuje hotového a zkušeného hráče. Nemůže teď koukat po mladém začínajícím klukovi. Takový jako byl Hložek, který přišel a byl klíčovou postavou, hned jen tak nebude. Navíc na českém trhu tolik možností není. Jankto je reprezentant, hrál v Itálii i Španělsku.“

Jankto se ve 26 letech vrací domů. Není to zbytečně brzy?

„Pro mě to není vůbec ponižující. Naopak je mi to sympatické. Z Itálie odešel z nějakých důvodů, ve Španělsku nehrál, tak nyní hledal místo, kde by ožil. Kde by stabilně hrál a udržel se v reprezentaci. Jakmile se ozvala Sparta, tak mu to asi dávalo smysl za současných okolností. Tím ale nechci tvrdit, že má jisté místo v sestavě. To určitě ne.“

Bude pro Spartu osobnost, po které se v posledních týdnech volá?

„To nejsem schopen tolik posoudit. Mně osobně by se líbil lídr ve středu pole, kdežto Jankto hrává spíš na kraji, ale to neznamená, že by roli lídra krajní hráč nemohl plnit. Jakuba jsem si všímal jako hráče, ale nevím, jak se chová v kabině, na tréninku, jestli mluví, řídí tým… Vidím ho jako dobrého fotbalistu a to je přesně to, co Sparta potřebuje.“

Přiblíží tým k titulu?

„To se ukáže… Sparta je na dobré cestě, ale pořád porazila jen České Budějovice. Mluvit nyní o titulu, a že Jankto je posledním dílem do skládačky, mi přijde předčasné. Myslím si, že těch problémů je třeba vyřešit ještě víc. Třeba se ale chytnou, začnou si věřit, budou v euforii a pak je Sparta strašně silná. V takovém prostředí se zkušený hráč může hodit.“

V kádru Letenských doplní někdejší slávisty Ondřeje Čelůstku, Jana Kuchtu či Jaroslava Zeleného. Co říkáte na jeho minulost v táboře sparťanského rivala?

„Za mých časů tyhle přesuny nebyly tolik běžné, ale na druhou stranu v tom nevidím problém. Dnes je to celkem normální, že hráči přechází z klubu do klubu. Je to pro ně práce. Pokud se najde klubista, je to velké plus a pro trenéra super. Ale druhá věc je, když si hráč pustí pusu na špacír a vyhlašuje, že by nikdy támhle nešel, že je přeci srdcař, tak to pak vypadá komicky. Blbě to vypadá i u trenérů. Ale kdo někdy neplácnul nějakou blbost, které by později litoval...“