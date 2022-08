Dloubák: Zelenka popsal Bílkovo kouzlo. Cit pro tým, co Horváth?

Uvnitř týmu je ale Bílek úplně jiný, jak popisuje i Luděk Zelenka. Mediální fasádu odhazuje, místo toho hraje prim otevřenost, upřímnost a leckdy i tvrdost vůči hráčům. Kabinu si dokáže naklonit na svou stranu i díky asistentům - nelpí si na vlastních lidech, naopak mnohdy dává prostor klubovým legendám. A klape to.

Na to, co je největší Bílkovo kouzlo, jak se trenér chová v kabině, co tvoří jeho klíč k úspěchu, i co ho brzdilo ve Spartě a co nezvládl v reprezentaci, ale mimo jiné i o tom, proč mu angažmá v Plzni tolik vyšlo a v čem se mění, jsme probrali v novém díle Dloubáku s bývalým Bílkovým hráčem, vynikajícím ligovým útočníkem a fotbalovým expertem Luďkem Zelenkou. Moderuje Martin Vait.

0:00 V čem je Bílek jiný v médiích a v reálu - a proč nasazuje fasádu?

13:55 Co navzdory úspěchům brzdilo Bílka ve Spartě a v reprezentaci?

27:54 Horváth je v Plzni blízko v pravomocích. Viktorii umí Bílek držet v pokoře, je to stroj