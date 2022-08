Ty vole, sedm bodů! Skvělý rozjezd Zbrojovky. Jsou v laufu, uznal Hoftych

Štípněte fanoušky Zbrojovky, že se jim to nezdá. A vůbec všechny lidi, co se motají kolem fotbalu v Brně. Tři kola, sedm bodů, zajímavý herní projev. Šok. Dostálkův soubor je ve FORTUNA:LIZE nováčkem, ovšem ničí starousedlíky. Po remíze se Slováckem a výhře v Olomouci euforicky přetlačil Mladou Boleslav 3:1. „Zbrojovka je v laufu z druhé ligy, kterou proletěla. Má pohodu. Je to krásný příběh, který jsme teď odnesli my,“ prohodil kouč poražených Pavel Hoftych.

Už ani nepřekvapilo, že se i tentokrát trefil nadaný středopolař Michal Ševčík. Právě jeho gól v 79. minutě byla vítězný. Trefil se dosud v každém utkání. A zrovna v sobotu slavil dvacáté narozeniny. „Finální fázi má geniální,“ poznamenal jeho spoluhráč Filip Souček. „Věděli jsme, že hraje hodně na levou nohu. Šikovný fotbalista, takový tanečník s míčem,“ pronesl Hoftych k brněnskému střelci. „Drží se blízko válečníka Řezníčka, který to rozráží a Ševčík diriguje. Ti dva to hrají chytře. Jednu chvíli už to vypadalo, že Řezňa bude končit. Jsem rád, že ještě hraje. Je to dobrý hráč.“

Na Srbské je prostě skvělá nálada. „Ty vole, sedm bodů,“ křičeli hráči Zbrojovky cestou do šatny. Jako by sami nevěřili, jak rozjeli sezonu. Drží je duo Jakub Řezníček-Michal Ševčík, k nim se nyní přidal sparťanský host Filip Souček. On to byl, kdo dorovnal Škodovu perfektní hlavičku po Matějovského rohu a po stejné standardní situaci zblízka přesně píchl do vysokého balonu.

Od stavu 1:1 šlapali domácí jako diví, k obratu pomohl dvěma nahrávkami střídající Jan Hladík. Hru pozvedl rovněž další žolík Adam Fousek, jenž měl tři nebezpečné střelecké pokusy. Za třemi body si šli cílevědoměji než hosté, které při závěrečné snaze o vyrovnání ztrestal po brejku zblízka další náhradník Róbert Matejov. Balon k němu prošel malým vápnem podobně lehce jako předtím k Ševčíkovi a letní posila ze Zlína ho nekompromisně naprala pravačkou pod břevno. Matejov přitom dostal v Brně první minuty v ročníku. „Všechny tři góly byly laciné,“ nelíbilo se Hoftychovi.

Zároveň pochválil vítěze. Vidí jinou Zbrojovku, než když postupovala dřív mezi elitu administrativním způsobem. „Je to velký rozdíl,“ srovnal. „Fanoušci si toho tady museli dost vyžrat,“ dodal. „Hodně nám pomohl minulý zápas v Olomouci,“ upozornil Souček. „Mužstvo navazuje na minulou sezonu,“ připojil kouč Richard Dostálek.

Oba soupeři jednou trefili tyč, za domácí olízl konstrukci po výborné akci Ševčík a na druhé straně hlavičkoval z dálky po rohu do tyče stoper Marek Suchý. Hosté odjížděli zklamaní a s křivdou v srdci. „Byla tam jasná penalta na Škoďáka. Nechápu, proč ji rozhodčí nepískl, když tady byl VAR,“ zlobil se Hoftych. „Na hřišti jsem byl přesvědčený, že měla být,“ doplnil stoper David Šimek.

Ambiciózní Mladá Boleslav počítá po třech kolech pouze dva bodíky a zatím marně vyhlíží vítězství. „Druhá půle byla hodně nepovedená a Brno nás trestalo,“ shrnul bek Šimek. „Působilo to tak, že si za tím víc šlo. Neměli jsme na jejich jednoduchou a přímočarou hru úplně odpověď,“ dodal.