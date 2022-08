Levý: Euforii Slavie bych vrátil na zem, Sparta se mění. Co sráží Vrbův Baník?

Na půdě Rakówu nevypadala dobře. Porážka 1:2 v play off Konferenční ligy byla pro Slavii ještě milosrdná. Na výjezd za hranice do Polska však Pražané zapomněli nedělním uragánem proti Pardubicím. Východočechy přejeli 7:0 a hattrickem se blýskl útočník Stanislav Tecl. „Stejně jako celý tým si zvedl sebevědomí. To je dobře, protože ve čtvrtek v odvetě ho budou všichni potřebovat,“ říká expert webu iSport.cz Stanislav Levý, který zhodnotil i situaci ve Spartě či Baníku.

Slavia zareagovala na nepovedený zápas v Polsku a přejela Pardubice. Byly v neděli v Edenu bez šance?

„Slávisté si spravili chuť, ale nechtěl bych tu výhru nad opravdu slabými Pardubicemi v žádném případě přeceňovat. Po vyloučení Hranáče už byli hosté spíš takovým sparing partnerem. Ale sluší se říct, že Slavia měla optickou převahu i do této chvíle, nicméně stoprocentní gólovky si nevytvořila. Hodně jí pomohla Douděrova trefa, čímž se odšpuntovala.“

Co bylo jiné ve hře Slavie? Větší nasazení a hlad po vítězství?

„Proti Rakówu to nebyla Slavia, kterou známe. Chybělo jí spoustu atributů, a proto také zaslouženě prohrála. Nicméně teď ve čtvrtek bude muset podat ještě lepší výkon. Bude to odlišný zápas. Poláci mají daleko víc propracovanější defenzivu, nebezpečnější protiútoky, takže bych trochu vrátil euforii zpátky na zem. Nicméně je dobře, že se Slavia oklepala a zvedla si sebevědomí. Bude ho potřebovat.“

Proti Pardubicím excelovali krajní obránci David Jurásek a Douděra. Rozhodli společně zápas?

„Ano, vypracované góly byly skutečně po hezkých akcích. Proti takovému soupeři mohli využít své silné zbraně, čímž je určitě ofenzivní stránka. Oba se dokáží zapojit do útoku, podporují akce a Pardubice jim svým přístupem vyloženě nahrávaly. Pokud by měli oba nastoupit i ve čtvrtek, měli by to daleko těžší, protože je soupeř zaměstná i v obraně.“

Téma je především David Jurásek. Poslal byste ho proti Rakówu?