Napětí v Olomouci: pokřiky na Mináře, výhrůžky Breitemu, Jílek v ohrožení

Už po domácím zápase s Brnem (0:2) se pár fanoušků před Androvým stadionem obořilo na sportovního manažera Ladislava Mináře. Po dalších dvou porážkách se negace na Hané vystupňovala. Během utkání se Slováckem (1:2) se z kotle opakovaně nesl pokřik „Minář ven!“ a po duelu pak přišla od lidí bez mozku ohavnost, která je absolutně přes čáru.

Podle informací iSport.cz si kapitán Radim Breite u auta vyslechl výhružky od hlupáků s nulovým IQ o podřezání jeho i rodiny. Což klub nenechal jen tak a v pondělí večer vydal prohlášení.

„Chápeme rozhořčenost fanoušků z výsledků a výkonů A-mužstva v posledních třech ligových utkáních. Ani my nejsme spokojeni a děláme vše pro to, aby se obojí v co nejkratším čase zlepšilo. Pro co však v žádném případě pochopení nemáme, jsou hrubé vulgarismy a dokonce výhrůžky násilím či smrtí, které směřují k hráčům, funkcionářům či jejich rodinám, jako tomu bylo po nedělním utkání proti Slovácku. Takové útoky jednoznačně odsuzujeme a budeme se proti těmto bránit všemi dostupnými prostředky. V reakci na chování některých osob při nedělním utkání klub spolupracuje s policií a podá trestní oznámení,“ píše se na oficiálních webových stránkách Sigmy. Klub zároveň vypnul možnost komentovat příspěvky na sociálních sítích a mnoho nenávistných výlevů smazal.

Rozruch kolem náhrady za Jemelku

Ke špatné náladě „přispívá“ nejen nepovedený start do sezony, ale i ostatní události posledních týdnů a měsíců. Někteří fanoušci stále těžce nesou konec Romana Hubníka, zvlášť když Václav Jemelka následně posílil Plzeň. V případě reprezentačního stopera štvou veřejnosti dvě věci.

Jednak to, že šéf Minář na předsezonní tiskové konferenci v obchodním centru Šantovka prohlásil, že hráčská kompenzace za Jemelku by z kádru Viktorie musela být varianta, protože si nemůže dovolit mít jen tři střední obránce. Realita je taková, že zatím nepřišel ani Filip Čihák, ani nikdo jiný a Plzeň má kvalitního beka navzdory tomu, že Hanákům stále dluží za záležitosti z minulosti...

A také lidem vadí fakt, že Olomouc sice na Jemelkovi a Kryštofu Daňkovi (odešel do Sparty) v létě vydělala padesát až šedesát milionů korun, ale realizačnímu týmu přicházejí pouze volní hráči po konci smluv v jiných celcích. Takových kusů dorazilo sedm, ale že by klub investoval alespoň zlomek výdělku do opravdu nadstandardního borce, který by hned pomohl? To se nestalo.

„Pozici stopera ještě řešíme. Hráčská kompenzace původně byla ve hře, tohle je rozhodnutí vedení, konzultovali jsme to. Ještě máme čtrnáct dní na to, abychom do této pozice někoho přivedli. Ale že bychom udělali stejného bombarďáka, jako je Venca, na to možnosti nemáme,“ řekl kouč Václav Jílek.

A doplnil, že zejména levák by se do tříobráncového systému, který hodlá Sigma aplikovat (možná už proti Hradci Králové, jak Jílek sám naznačoval), hodil. „Pracujeme, nevzdali jsme to. Nejsme spokojeni se stavem, který máme. Tipů jsou desítky, ale okolností, které musíme zvážit, je taky dost. Takže hledáme. Levá noha by byla výhodou, ale když nebude, musíme se s tím vypořádat. Nelze hledat alibi. Máme mužstvo, které v přípravě i prvním zápase ukázalo, že kvalitu má. Je na nás, abychom to z něj vytáhli.“

Jílkova pozice není vůbec pevná

Otázkou je, zda na to bude mít čas. Podle redakčních informací už není Jílkova pozice vůbec pevná. Vedení je současným stavem velmi znepokojeno. Nejde ani tak o výsledky jako spíš o celkový projev, který působí odevzdaně. Sebevědomí, které měl mančaft získat výhrou na Baníku, se nedostavilo. Zvláštně působí i neustálá sázka na stejné hráče bez formy, zatímco mladé béčko válí ve druhé lize, či opakované lpění na dvou defenzivních středopolařích v domácím prostředí.

V předchozím ročníku Hradec Králové s Olomoucí neprohrál: venku remizoval 2:2 a duel v Mladé Boleslavi ovládl jasně 3:0. Typologie týmu stratéga Miroslava Koubka vůbec Sigmě nesedí, dokáže Jílek své hráče nabudit natolik, aby ukončili špatnou sérii bez bodů a prodloužili mu angažmá na Andrově stadionu i po víkendu?