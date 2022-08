Endl z Brna pod dohledem Slavie: Nedávám si to do hlavy, chci zůstat

Je ve stínu vrstevníka Michala Ševčíka, komety prvních tří kol FORTUNA:LIGY. Ovšem i o Lukáši Endlovi (19) tuzemská špička dobře ví a sleduje jeho progres. Mladý stoper podle informací webu iSport.cz hodně zaujal Slavii, které se postaví v neděli před vyprodaným stadionem v Srbské ulici. „Nebabrám se v tom, nechávám to plynout. Člověka potěší, že se o něj možná zajímá jeden z nejlepších českých klubů, ale teď to neřeším,“ ujišťuje Endl, člen reprezentace U21. Proti „sešívaným“ nastoupí v lize vůbec poprvé. Před dvěma lety prožil těžkou premiéru se Spartou.

Fakt jste v klidu, i když vás bedlivě monitoruje Trpišovského ekipa?

„Viděl jsem nějaké články, ale víc jsem o tom neslyšel. Teď nad tím vůbec nepřemýšlím a nedávám si to do hlavy. Určitě bych ještě chtěl zůstat v Brně. Musím makat, sbírat na zkušenosti. Teprve potom můžu přemýšlet o něčem dalším. Až budu trošku zkušenější, chtěl bych samozřejmě jít někam výš. Nejsem tady úplně odmalička. Přišel jsem sem někdy ve čtrnácti letech do akademie. Zbrojovka mi přirostla k srdci. Jo, jsem Zbrojovák.“ (úsměv)

Je vidět, že jste od svých úplných začátků v lize docela vyzrál. Cítíte to na sobě?

„Je to dané i věkem. A samozřejmě tréninky. Už jsem si víc zvykl v áčku, mám větší herní vytížení. S tím přichází i odvaha, sebevědomí, důvěra od trenérů. Určitě se mi hraje líp. Jsem lépe nastavený a připravený v hlavě.“

Před dvěma lety jste naskočil do ligy příliš brzy, že?

„Asi jo. Hráli jsme doma se Spartou a až večer před zápasem jsem se dozvěděl, že nastoupím v základu. Nestihl jsem to úplně vstřebat. Utkání se nám celkově nepovedlo.“ (1:4)

Byl jste tehdy nervózní?

„Jasně. Nervozita byla velká, přišlo hodně lidí. Na začátku jsme dostali dva góly a pak už se hrálo špatně.“

Lukáš Endl bránil v první lize i Adama Hložka • Foto Michal Beránek / Sport

Cítíte po dobrém startu hlad v Brně po fotbale?

„Když se daří, lidé si sem cestu najdou. Doufám, že bude proti Slavii po dlouhé době plný stadion. Snad si to užijeme, zkusíme to fanouškům vrátit. Asi jsme si nemysleli, že budeme mít tak dobrý začátek. Ale myslím, že si ty body za výkony zasloužíme. Nejlepší pocit mám asi ze Sigmy, kde jsme udrželi nulu a hráli jsme všichni čtyři v obraně slušně. Chceme hrát střed tabulky, to by pro nás bylo úplně skvělé. Potřebujeme se první sezonu chytnout. Pak se uvidí, co dál.“

Bránil jste například bývalého reprezentanta Milana Škodu z Mladé Boleslavi. Náročný úkol?

„Hlavičky s ním bylo fakt těžké vyhrát. Má taky výšku, je i hodně silový. Když se do toho opře, hlava mu doletí daleko.“

Na čem ještě musíte pracovat?

„Určitě na síle, abych v soubojích se silnějšími hráči vydržel víc. Samozřejmě musím rozvíjet dál všechno, techniku, rychlost.“

Techniku a rychlost má v sobě váš spoluhráč Michal Ševčík, velký objev úvodu soutěže. Jaký je ve vašich očích?

„Ševa má obrovský talent, maká navíc. Je levák, má mrštné pohyby, rychlou kličku do strany. Zasekává to, hraje hodně na housle. Je těžké ho bránit.“

Asi odejde z Brna dřív než vy, co?

„Jsme dobří kamarádi. Chodíme spolu i na jídlo. Určitě by nás oslabilo, kdyby odešel. Ale přeju mu, aby to dotáhl co nejdál. Asi se o něj zajímají kluby víc. Možná jsou v jednání dál než já. Ale to netuším. On nedává nijak najevo, že by chtěl pryč.“