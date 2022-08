Klusáček: Mosquera je obrovská zbraň. Jak Kolumbijce naučili střílet góly?

Na nezvyklou přesmyčku v jeho křestním jméně už si nejspíš všichni fotbaloví fanoušci zvykli. Stejně jako na jeho sprinty po kraji hřiště. Jenže v poslední době nabízí plzeňský ofenzivní rabiát Jhon Mosquera i jiný běžný obrázek: v dresu Viktorie potvrzuje, že se z něho stal pohotový snajpr. Jeho góly pomohly týmu Michala Bílka k titulu i do skupiny Ligy mistrů. Byl to ostatně on, kdo rozhodl v nastaveném čase jediným gólem poslední ligový souboj v Českých Budějovicích. „Když se rozběhne, je to obrovská zbraň,“ říká ve speciálním videorozhovoru jeho bývalý trenér v Bohemians Luděk Klusáček .

Právě odchod kolumbijského ofenzivního esa z Ďolíčku do Liberce před dvěma lety vyvolal hodně zlé krve. V Ďolíčku to Mosquerovi nemohli zapomenout. Právě tam také začal jeho přerod v mnohem údernějšího hráče – alespoň podle toho, jak to líčí Klusáček. „Hodně jsme s ním na tom pracovali,“ líčí někdejší trenér „klokanů“ a popisuje, co to obnášelo.

Už v Liberci pak Klusáček sledoval Mosquerův zvýšený střelecký apetit: předminulou sezonu měl slušnou bilanci sedmi ligových gólů a tu pak zopakoval poté, co loni v létě přestoupil o level výš do Plzně. Té se náramně vyplácí i v nynějším ročníku, kdy jednou trefou pomohl k postupu z kvalifikace Ligy mistrů a dvě přidal v domácí nejvyšší soutěži. „Má výborné fyzické dispozice,“ upozorňuje Klusáček.

Škoda, že si jeho proměny nemohl užít víc sám…